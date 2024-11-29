Три гроба по цене двух: ритуальное агентство устроило акцию к "Черной пятнице" (видео)

Похоронная служба в Черкассах сделала необычную рекламную акцию. Многие горожане не оценили креатив и юмор.

Ритуальное агентство в Черкассах сделало рекламную акцию к "Черной пятнице". Шуточный ролик под названием "1+1=3" местная похоронная служба выложила в соцсети Тик-Ток.

В видео девушка предлагает купить два гроба и получить третий в подарок, акцентируя, что это может стать самой важной покупкой в жизни.

Для таких покупателей бюро "Анубис", которое, очевидно, названо в честь древнеегипетского бога мертвых, предлагает хранение уже купленных гробов на их складе бесплатно и пожизненно.

Акция, как отмечается, длится всего один день, 29 ноября.

Стоит отметить, что видео промаркировано хэштегом "черный юмор". Впрочем, подавляющее большинство видео, которые рассказывают о деятельности ритуальной службы, сделаны именно в таком ключе.

В комментариях мнения пользователей разделились. Одни считают это удачной шуткой, другие же наоборот, смотрят на подобное очень неодобрительно.

Напомним, в Черкассах медики спасали мужчину, который попал в больницу в тяжелом состоянии с разрывом пищевода и гнойным воспалением. Рентген показал, что в желудке пациента находятся шесть железных 6 гаечных ключей.

Также Фокус писал, что ранее в Черкассах девушка попыталась сдать экзамен по знанию правил дорожного движения вместо своей сестры-близняшки. Диана до того успешно сдала "теорию", тогда как ее сестра Дана не смогла с первого раза пройти тестирование.