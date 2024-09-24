В Черкассах медики спасали мужчину, который проглотил 6 гаечных ключей (фото)

В больницу мужчину доставили в тяжелом состоянии. Медики удивились содержимому его желудка.

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В Черкассах медики спасали мужчину, который попал в больницу в тяжелом состоянии. Рентген показал, что в желудке пациента посторонние железные предметы. Об этом сообщили в отделении торакальной хирургии Черкасской областной больницы.

Так, в больницу доставили пациента с разрывом пищевода и гнойным воспалением.

"Пациент, госпитализированный с флегмоной шеи, а также с серьезными осложнениями, такими как разрыв пищевода на уровне глотки и средней трети, тотальный медиастинит, эмпиема плевры с правой стороны, нуждался в срочном медицинском вмешательстве", — говорится в сообщении.

Медики больницы провели операционное вмешательство и достали из тела пациента 6 гаечных ключей. После трех недель лечения его выписали из медучреждения. Каким образом инструменты оказались в желудке мужчины — не сообщается.

Напомним, что ранее в больнице "Охматдет" украинские врачи спасли мальчика, который проглотил 20 магнитов. Медикам удалось захватить первый магнит и извлечь его вместе с цепочкой из 18 элементов конструктора.

Также сообщалось, что 5-летний мальчик стал донором для своего отца — в Киеве медики провели уникальную операцию.