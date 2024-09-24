У Черкасах медики рятували чоловіка, який проковтнув 6 гайкових ключів (фото)

До лікарні чоловіка доправили у важкому стані. Медики здивувалися вмісту його шлунка.

Related video

У Черкасах медики рятували чоловіка, який потрапив до лікарні у важкому стані. Рентген показав, що у шлунку пацієнта сторонні залізні предмети. Про це повідомили у відділенні торакальної хірургії Черкаської обласної лікарні.

Так, до лікарні доправили пацієнта з розривом стравоходу та гнійним запаленням.

"Пацієнт, госпіталізований з флегмоною шиї, а також із серйозними ускладненнями, такими як розрив стравоходу на рівні глотки та середньої третини, тотальний медіастиніт, емпієма плеври з правого боку, потребував термінового медичного втручання", — йдеться в повідомленні.

Медики лікарні провели операційне втручання і дістали з тіла пацієнта 6 гайкових ключів. Після трьох тижнів лікування його виписали з медзакладу. Як інструменти опинилися у шлунку чоловіка – не повідомляється.

Нагадаємо, що раніше у лікарні "Охматдит" українські лікарі врятували хлопчика, який проковтнув 20 магнітів. Медикам вдалося захопити перший магніт і витягти його разом із ланцюжком з 18 елементів конструктора.

Також повідомлялося, що 5-річний хлопчик став донором для свого батька — у Києві медики провели унікальну операцію.