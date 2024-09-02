Українські позашляховики ЛуАЗ відправилися у автопробіг із Чехії до Монголії (відео)

Команда мандрівників на ЛуАЗ-967 стартувала в Чехії та вже подолала 16 тис. км. Наразі українські позашляховики долають пустелю Гобі.

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Чеський мандрівник, письменник та режисер Ден Пржибань із командою відправився у складну подорож із Праги до Монголії. У якості транспорту для складного автопробігу обрали українські позашляховики ЛуАЗ-967 ТПК. Про це пише "Автоцентр".

Фото: Ден Пржибань Фото: Ден Пржибань Фото: Ден Пржибань Фото: Ден Пржибань

Команда відчайдухів підготувала до мандрівки два стареньких ЛуАЗ-967 ТПК, а супроводжує їх триколісний кросовий мотоцикл Honda ATC 200.

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За три з половиною місяці уже подолано 16 тис. км, причому більшість цієї відстані проїхали усього за два місяці. Потім темп подорожі знизився, адже мандрівники добралися до пустелі Гобі.

Українські позашляховики ЛуАЗ-967 ТПК успішно проїжджають у середньому по 300 км за день, хоча подекуди вони спромоглися подолати і 600 км. Вони форсують і водні перешкоди, проте іноді старенький кузов протікає, а мотор гріється.

Нагадаємо, що ЛуАЗ-967 ТПК (транспортер переднього краю) – компактний позашляховик-амфібія, створений для армії у 1970-х роках. Автомобіль пристосований для перевезення поранених на ношах та має кермо по центру. Він оснащений 40-сильним двигуном і здатен розвивати швидкість 75 км/год по суші та 3 км/год – по воді.

До речі, нещодавно в Україні виявили ЛуАЗ-967 ТПК ранньої серії. Після реставрації позашляховик стане музейним експонатом.

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