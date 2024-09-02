Украинские внедорожники ЛуАЗ отправились в автопробег из Чехии в Монголию (видео)
Команда путешественников на ЛуАЗ-967 стартовала в Чехии и уже преодолела 16 тыс. км. Сейчас украинские внедорожники преодолевают пустыню Гоби.
Чешский путешественник, писатель и режиссер Дэн Пржибань с командой отправился в сложное путешествие из Праги в Монголию. В качестве транспорта для сложного автопробега выбрали украинские внедорожники ЛуАЗ-967 ТПК. Об этом пишет "Автоцентр".
Команда смельчаков подготовила к путешествию два стареньких ЛуАЗ-967 ТПК, а сопровождает их трехколесный кроссовый мотоцикл Honda ATC 200.Важно
За три с половиной месяца уже преодолено 16 тыс. км, причем большинство этого расстояния проехали всего за два месяца. Затем темп путешествия снизился, ведь путешественники добрались до пустыни Гоби.
Украинские внедорожники ЛуАЗ-967 ТПК успешно проезжают в среднем по 300 км за день, хотя кое-где они смогли преодолеть и 600 км. Они форсируют и водные преграды, однако иногда старенький кузов протекает, а мотор греется.
Напомним, что ЛуАЗ-967 ТПК (транспортер переднего края) — компактный внедорожник-амфибия, созданный для армии в 1970-х годах. Автомобиль приспособлен для перевозки раненых на носилках и имеет руль по центру. Он оснащен 40-сильным двигателем и способен развивать скорость 75 км/ч по суше и 3 км/ч — по воде.
Кстати, недавно в Украине обнаружили ЛуАЗ-967 ТПК ранней серии. После реставрации внедорожник станет музейным экспонатом.
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