На Майдані хлопець підпалював меморіал загиблим воїнам ЗСУ: як він виправдався (відео)

Хлопець облив горючою рідиною прапори, встановлені в пам'ять про загиблих військових, і намагався їх підпалити. За його твердженням, "нехай краще згорить прапорець, ніж уся країна".

Related video

Невідомий хотів підпалити прапорці, встановлені в пам'ять про загиблих українських захисників на Майдані Незалежності в Києві. Підозрюваний облив їх горючою рідиною з пляшки для розпалювача і намагався їх підпалити, повідомила поліція Києва.

Далі хлопець намагався підпалити прапорці, але рідина не загорялася. Усі ці дії він знімав на відео і хотів виправдатися відсутністю охорони на об'єкті. Молодий чоловік був упевнений, що за вчинені протиправні дії не понесе покарання.

"Краще нехай згорить прапорець, ніж уся країна. Майдан і вибори нас не врятують. А ти, не маючи інструменту управління державою, нічого мені не зробиш. Я вже мовчу про суддів, депутатів, беркут (колишній розформований підрозділ міліції в структурі МВС України, що існував у 1992-2014 роках, — ред.) і ТЦК", — коментує він.

Після цього охочий підпалити народний меморіал говорить про побудову "народної влади через Дію". Шевченківське управління поліції зареєструвало цей випадок і почало розслідування.

Зазначимо, що кожен прапорець на народному меморіалі стоїть не просто так. Він символізує життя військового, який загинув під час захисту країни від російської агресії.

Нагадаємо, 15 грудня минулого року невідомий чоловік пошкодив прапори та фотографії військових на Майдані. Поліція затримала порушника, 36-річного вихідця із Сумської області.

Держбюро розслідувань раніше представило результати розслідування масових розстрілів активістів Майдану. Звинувачення висунули проти колишнього командира роти "Беркут" у Севастополі та одного зі співробітників спецпідрозділу.