На Майдане парень поджигал мемориал погибшим воинам ВСУ: как он оправдался (видео)

Парень облил горючей жидкостью флаги, установленные в память о погибших военных, и пытался их поджечь. По его утверждению, "пусть лучше сгорит флажок, чем вся страна".

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Неизвестный хотел поджечь флажки, установленные в память о погибших украинских защитниках на Майдане Независимости в Киеве. Подозреваемый облил их горючей жидкостью из бутылки для разжигателя и пытался их поджечь, сообщила полиция Киева.

Далее парень пытался поджечь, флажки, но жидкость не загоралась. Все эти действия он снимал на видео и хотел оправдаться отсутствием охраны на объекте. Молодой человек был уверен, что за совершенные противоправные действия не понесет наказания.

"Лучше пусть сгорит флажок, чем вся страна. Майдан и выборы нас не спасут. А ты, не имея инструмента управления государством, ничего мне не сделаешь. Я уже молчу про судьев, депутатов, беркут (бывшее расформированное подразделение милиции в структуре МВД Украины, существовавшее в 1992―2014 годах, — ред.) и ТЦК", — комментирует он.

После этого желающий поджечь народный мемориал говорит о построении "народной власти через Дію". Шевченковское управление полиции зарегистрировало данный случай и начало расследование.

Отметим, что каждый флажок на народном мемориале стоит не просто так. Он символизирует жизнь военного, погибшего во время защиты страны от российской агрессии.

Напомним, 15 декабря прошлого года неизвестный мужчина повредил флаги и фотографии военных на Майдане. Полиция задержала нарушителя, 36-летнего выходца из Сумской области.

Госбюро расследований ранее представило результаты расследования массовых расстрелов активистов Майдана. Обвинения выдвинули против бывшего командира роты "Беркут" в Севастополе и одного из сотрудников спецподразделения.