На Майдане мужчина повредил флаги и фото погибших военных: его задержала полиция (видео)

Полиции стало известно о произошедшем после того, как женщина заметила на Майдане поврежденные флажки и фото. Нарушитель — 36-летний житель Сумской области.

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В Киеве ночью 15 декабря неизвестный мужчина повредил флаги и фотографии, которые на Майдане Незалежности установили в память погибшим украинским защитникам. Полиция задержала нарушителя. Об этом сообщили в Telegram-канале столичной полиции.

Правоохранители узнали о произошедшем после того, как женщина заметила на Майдане поврежденные флажки и фото. Позже было установлено, что нарушитель порядка — 36-летний выходец из Сумской области. Подозреваемого задержали.

"Нарушитель находился в возбужденном состоянии и после осмотра врачей был госпитализирован в специализированное медицинское учреждение", — сообщили правоохранители. Сейчас решается вопрос предоставления правовой квалификации инциденту.

Напомним, что под Львовом произошло масштабное ДТП. Столкнулись фура и микроавтобус, погибли 7 человек. ДТП произошло на автодороге "Тернополь — Львов — Рава-Русская". Причина ДТП — нарушение правил дорожного движения 23-летним водителем автомобиля BMW. Он скрылся с места происшествия.

Также сообщалось, что в Киеве вспыхнул пожар в общежитии ВУЗа на улице Лейпцигской. По информации спасателей, возгорание произошло на третьем этаже.