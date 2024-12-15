На Майдані чоловік пошкодив прапори та фото загиблих військових: його затримала поліція (відео)

Поліції стало відомо про подію після того, як жінка помітила на Майдані пошкоджені прапорці та фото. Порушник — 36-річний житель Сумської області.

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У Києві вночі 15 грудня невідомий чоловік пошкодив прапори та фотографії, які на Майдані Незалежності встановили для вшанування пам'яті загиблих українських захисників. Поліція затримала порушника. Про це повідомили в Telegram-каналі столичної поліції.

Правоохоронці дізналися про подію після того, як жінка помітила на Майдані пошкоджені прапорці та фото. Пізніше було встановлено, що порушник порядку — 36-річний виходець із Сумської області. Підозрюваного затримали.

"Порушник перебував у збудженому стані та після огляду лікарів був госпіталізований до спеціалізованого медичного закладу", — повідомили правоохоронці. Наразі вирішується питання надання правової кваліфікації інциденту.

Нагадаємо, що під Львовом сталася масштабна ДТП. Зіткнулися фура та мікроавтобус, загинули 7 людей. ДТП сталася на автодорозі "Тернопіль — Львів — Рава-Руська". Причина ДТП — порушення правил дорожнього руху 23-річним водієм автомобіля BMW. Він втік із місця події.

Також повідомлялося, що в Києві спалахнула пожежа в гуртожитку вишу на вулиці Лейпцизькій. За інформацією рятувальників, загоряння сталося на третьому поверсі.