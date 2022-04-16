"Мы расисты". Папа Римский рассказал, почему к беженцам из Украины хорошо относятся

Папа Римский Франциск уверен, что мир благосклонно воспринимает украинских беженцев лишь из-за расистских стереотипов.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Папа Римский Франциск считает, что мир относится к беженцам из Украины лучше, чем к людям из других стран, где идут войны. По его мнению, беженцев делят на классы. Об этом Франциск заявил в интервью изданию vatican.va.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

На вопрос журналиста о том, означает ли радушный прием украинцев в западных странах, что мир с предубеждением относится к беженцам из других регионов планеты, Папа ответил утвердительно.

"Это правда. Беженцев разделяют. Есть первый класс, второй класс, цвет кожи, происходят они из развитой страны или нет, — отметил Франциск. — Мы расисты. И это плохо. От проблемы беженцев страдал и Иисус, потому что в детстве он был беженцем в Египте, чтобы избежать смерти".

Отметим, что ранее в Украине раскритиковали предложение Ватикана провести в Страстную пятницу 15 апреля Крестный ход, во время которого крест должны были нести украинка и россиянка, которые вместе работают в итальянском хосписе. "Сегодня их голоса выражают надежду на мир", — сообщили в пресс-службе Святого Престола.

[ + – ] Крестный путь в Колизее 15 апреля 2022 года

Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш заявил, что это неприемлемо.

"Посольство при Святом престоле понимает и разделяет общую обеспокоенность украинских и многих других сообществ идеей собрать вместе украинских и российских женщин, чтобы нести Крест во время Пятничного Крестной пути в Колизее. Сейчас мы работаем над вопросом, пытаясь объяснить невозможность его реализации и ожидаемые последствия", — сообщил он.

Мнение посла не заставило Ватикан изменить решение. Во время XIII стояния, посвященного размышлениям о смерти Иисуса на Голгофе, крест несли украинка Ирина и россиянка Альбина, сообщает Vatican News. Однако священнослужители, похоже, все-таки прислушались к критике, изменив сценарий церемонии.

Текст предпоследнего стояния Крестного пути был изменен и звучал следующим образом: "Перед лицом смерти молчание красноречивее слов. Поэтому пребудем в молитвенном безмолвии, и пусть каждый из нас в своем сердце помолится о мире на всей земле".

По словам директора Зала печати Ватикана Маттео Бруни, "это было намеренное изменение, которое ограничило текст до минимума, чтобы положиться на молитву в молчании".

Напомним, ранее Фокус писал о том, что Папа Римский Франциск призвал к пасхальному перемирию. Выступая перед многотысячной толпой прихожан на площади Святого Петра в Ватикане, он заявил следующее: "Сложите оружие! Пусть начнется пасхальное перемирие. Но не для перевооружения и возобновления боевых действий, а для достижения мира путем реальных переговоров, с готовностью идти на уступки ради блага народа". Франциск добавил, явно имея в виду РФ: "Какова цена победы, если флаг установлен на куче щебня?"