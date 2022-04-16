"Ми расисти". Папа Римський розповів, чому до біженців з України добре ставляться

Папа Римський Франциск упевнений, що світ прихильно сприймає українських біженців лише через расистські стереотипи.

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Папа Римський Франциск вважає, що світ ставиться до біженців з України краще, ніж до людей інших країн, де йдуть війни. На його думку, біженців поділяють на класи. Про це Франциск заявив в інтерв'ю виданню vatican.va.

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На запитання журналіста про те, чи привітний прийом українців у західних країнах означає, що світ із попередженням ставиться до біженців з інших регіонів планети, Папа відповів ствердно.

"Це правда. Біженців поділяють. Є перший клас, другий клас, колір шкіри, походять вони з розвиненої країни, чи ні, — зазначив Франциск. — Ми расисти. І це погано. Від проблеми біженців страждав й Ісус, бо в дитинстві він був біженцем у Єгипті, щоб уникнути смерті".

Зазначимо, що раніше в Україні розкритикували пропозицію Ватикану провести у Страсну п'ятницю 15 квітня Хресну дорогу, під час якої хрест мали нести українка та росіянка, які разом працюють в італійському хоспісі. "Сьогодні їхні голоси висловлюють надію на мир", — повідомили у пресслужбі Святого Престолу.

[ + – ] Хресна дорога в Колізеї 15 квітня 2022 року

Посол України у Ватикані Андрій Юраш заявив, що це неприйнятно.

"Посольство при Святому престолі розуміє та поділяє загальне занепокоєння українських і багатьох інших спільнот ідеєю зібрати разом українських і російських жінок, щоб нести Хрест під час П'ятничної Хресної дороги в Колізеї. Зараз ми працюємо над питанням, намагаючись пояснити неможливість його реалізації та очікувані наслідки", — повідомив він.

Думка посла не змусила Ватикан змінити рішення. Під час XIII стояння, присвяченого роздумам щодо смерті Ісуса на Голгофі, хрест несли українка Ірина та росіянка Альбіна, повідомляє Vatican News. Проте священнослужителі, схоже, таки прислухалися до критики, змінивши сценарій церемонії.

Текст передостаннього стояння Хресної дороги був змінений і звучав так: "Перед обличчям смерті мовчання красномовніше за слова. Тому перебуваємо в молитовній безмовності, і нехай кожен із нас у своєму серці помолиться за мир на всій землі".

За словами директора Залу друку Ватикану Маттео Бруні, "це була навмисна зміна, яка обмежила текст до мінімуму, щоб покластися на молитву в мовчанні".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що Папа Римський Франциск закликав до великоднього перемир'я. Виступаючи перед багатотисячним натовпом парафіян на площі Святого Петра у Ватикані, він заявив: "Складіть зброю!". Франциск додав, очевидно маючи на увазі РФ: "Яка ціна перемоги, якщо прапор встановлений на купі щебеню?".