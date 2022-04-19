Газовые войны. Европе не удастся быстро "забыть" об энергоносителях из России, - Financial Times

Отказ Европы от российского газа сопряжен с увеличением поставок сжиженного газа из США. Однако для этого необходимо расширить экспортную инфраструктуру компаний поставщиков, на что уйдут годы.

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Страны Евросоюза в условиях антироссийских экономических санкциях пытаются обезопасить себя от зависимости от российских энергоносителей. В этом они частично полагаются на поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США, однако перспективы замены вектора поставок топлива остаются неопределенными, пишет Financial Times.

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После введения жестких экономических санкций против России экспортные терминалы СПГ в США работают на износ, пытаясь обеспечить мировой рынок, отчаянно нуждающийся в энергоресурсах. Инвесторы специализированных компаний по экспорту газа в Европу настроены оптимистично, поскольку на фоне глобальной экономической войны против РФ их, вероятно, ожидает успех. Об этом свидетельствуют исторический максимум цен на акции американской компании Cheniere Energy из Техаса, которая специализируется на производстве СПГ — за последний год акции Cheniere подорожали почти вдвое.

Однако перспективы десятков новых американских проектов по сжижению газа остаются весьма неопределенными, поскольку стоимость строительства растет, цены на газ в США растут, а мировые политики в контексте климатических проблем стремятся к долгосрочному отказу от ископаемых видов топлива и связанных с ними выбросов. Даже самым передовым проектам потребуются годы, чтобы обеспечить дополнительные экспортные поставки.

За последние 6 лет Cheniere расширила экспортную инфраструктуру и нарастила мощности по производству СПГ. На сегодняшний день добыча газа составляет 120 млрд кубометров в год. Еще три завода, которые должны быть введены в эксплуатацию к 2025 году, обеспечат дополнительными 70 млрд кубометров газа.

Поскольку усилиями председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен была заключена сделка с президентом США Джо Байденом, согласно которой ЕС гарантирует дополнительный спрос на СПГ в объеме 50 миллиардов кубометров в год, "перспективы у американского СПГ потрясающие", отмечают бизнесмены.

"Европа признала, что ей нужен СПГ, и отказалась от своей уверенности в том, что из этого кризиса ей удастся выбраться только за счет возобновляемых источников", — сказал генеральный директор компании Freeport LNG Майкл Смит.

Тем не менее существует вероятность, что не все предлагаемые США мощности будут построены. Заводы СПГ являются дорогостоящими, и на их окупаемость уходят годы. Перебои в цепочке поставок, напряженная ситуация на рынке труда, значительный рост цен на сталь и инфляция могут помешать строительству новых мощностей, признают разработчики.

В таких условиях для преодоления ЕС зависимости от российского газа потребуется по крайней мере 5 с лишним лет, считают аналитики.

Напомним, что президент Сербии Александр Вучич заявил о высокой цене, которую страна вынуждена будет заплатить за отказ присоединиться к антироссийским санкциям. Принципиальная позиция может дорого обойтись Сербии, поскольку новые контракты на поставку газа не будут для страны "бесплатными".