Газові війни. Європі не вдасться швидко "забути" про енергоносії з Росії, — Financial Times

Відмова Європи від російського газу пов'язана зі збільшенням постачань зрідженого газу зі США. Однак для цього необхідно розширити експортну інфраструктуру компаній постачальників, на що підуть роки.

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Країни Євросоюзу в умовах антиросійських економічних санкцій намагаються убезпечити себе від залежності від російських енергоносіїв. У цьому вони частково покладаються на постачання зрідженого природного газу (ЗПГ) із США, проте перспективи заміни вектора постачання палива залишаються невизначеними, пише Financial Times.

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Після введення жорстких економічних санкцій проти Росії експортні термінали ЗПГ у США працюють на зношування, намагаючись забезпечити світовий ринок, який відчайдушно потребує енергоресурсів. Інвестори спеціалізованих компаній з експорту газу в Європу налаштовані оптимістично, оскільки на тлі глобальної економічної війни проти РФ на них, ймовірно, чекає успіх. Про це свідчать історичний максимум цін на акції американської компанії Cheniere Energy з Техасу, яка спеціалізується на виробництві ЗПГ — за останній рік акції Cheniere подорожчали майже вдвічі.

Проте перспективи десятків нових американських проєктів зі зрідження газу залишаються дуже невизначеними, оскільки вартість будівництва зростає, ціни на газ у США зростають, а світові політики в контексті кліматичних проблем прагнуть довгострокової відмови від викопних видів палива та пов'язаних з ними викидів. Навіть передовим проєктам знадобляться роки, щоб забезпечити додаткові експортні постачання.

За останні 6 років Cheniere розширила експортну інфраструктуру та наростила потужності з виробництва ЗПГ. Тепер видобуток газу становить 120 млрд кубометрів на рік. Ще три заводи, які мають ввести в експлуатацію до 2025 року, забезпечать додатковими 70 млрд кубометрів газу.

Оскільки зусиллями голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн укладено угоду з президентом США Джо Байденом, згідно з якою ЄС гарантує додатковий попит на ЗПГ обсягом 50 мільярдів кубометрів на рік, "перспективи в американського ЗПГ чудові", зазначають бізнесмени.

"Європа визнала, що їй потрібен ЗПГ і відмовилася від своєї впевненості в тому, що з цієї кризи їй вдасться вибратися тільки завдяки відновлюваним джерелам", — сказав генеральний директор компанії Freeport LNG Майкл Сміт.

Проте, існує ймовірність, що не всі запропоновані США потужності побудують. Заводи ЗПГ є дорогими, щоб їх окупити, йдуть роки. Перебої в ланцюжку постачання, напружена ситуація на ринку праці, значне зростання цін на сталь та інфляція можуть стати на заваді будівництву нових потужностей, визнають розробники.

За таких умов для подолання ЄС залежності від російського газу потрібно принаймні 5 років, вважають аналітики.

Нагадаємо, що президент Сербії Александар Вучич заявив про високу ціну, яку країна змушена буде заплатити за відмову приєднатися до антиросійських санкцій. Принципова позиція може дорого коштувати Сербії, оскільки нові контракти на постачання газу не будуть для країни "безплатними".