Сербія дорого заплатить за відмову вводити санкції проти Росії, — Вучич

Нові контракти враховуватимуть загальне подорожчання нафти, що позначиться на всьому енергетичному секторі країни, оскільки ціни на нафту та газ у Сербії взаємопов'язані.

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Президент Сербії Александар Вучич заявив, що Сербія змушена заплатити дорогу ціну за відмову приєднатися до антиросійських санкцій. Йдеться про серйозний удар по енергетичному сектору країни, де нафтова інфраструктура належить державі та російській компанії "Газпром нефть". Про це повідомляє видання Glas Srpske.

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Сербія відмовилася вводити економічні санкції проти Росії, оскільки президент Вучич вважає будь-які санкції аморальними та безглуздими. Крім того, Росія завжди надавала Сербії підтримку в питаннях територіальної цілісності й у захисті національних інтересів. Однак така важлива позиція з боку Сербії може дорого коштувати країні.

"Це коштує нам усього, нам дорого коштує те, що ми не запровадили санкції. Більше, ніж ви думаєте. А якби ми запровадили їх, то це коштувало б нам нашого принципу, тому що ми знаємо, що це аморально і не дає результатів", — сказав Вучич.

Вучич пояснив, що нові контракти на російські енергоносії аж ніяк не будуть для Сербії безкоштовними або такими, як це було донедавна. У зв'язку із загальним подорожчанням нафти існує загроза інфляції, оскільки, наприклад, виробники сільськогосподарської продукції враховують у собівартість і ціну на паливо. Крім того, ціни на нафту та газ у Сербії взаємопов'язані.

"Якби у нас була тільки нафтова формула, зараз, коли нафта подорожчала, ми платили б від 450 до 619 доларів за 1 000 кубометрів газу. Усе це впливає на ціну та кількість газу", — сказав Вучич.

Президент Сербії також уточнив, що санкції проти енергосектору б'ють не так по інтересах Росії та Євросоюзу, як по Сербії, тому що найбільша в регіоні компанія з видобутку та переробки нафти "Нафтова індустрія Сербії" (НІС) на 65,15% належить російській "Газпром нафти".

Але при цьому Вучич не втрачає оптимізму та вважає, що в Сербії "справи краще", ніж в інших європейських країнах.

"Ми не живемо поза межами світу. У нас справи кращі, ніж в інших, ми нікому не вимикали опалення, ми нікому не говорили, що не буде газу, бензину, цукру, пшениці, кукурудзи, але ціни на пшеницю та кукурудзу не нормальні", — зазначив сербський президент.

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