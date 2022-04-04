Сербські баскетболісти відмовилися тримати банер із написом "Зупиніть війну" (відео)

Інцидент трапився перед матчем Євроліги. Литовські вболівальники не оцінили позиції сербських гостей.

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У литовському місті Каунас відбувся матч регулярного чемпіонату Євроліги між місцевим "Жальгірісом" та сербським клубом "Црвена Звезда".

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Перед початком гри господарі виступили з ініціативою підтримати Україну. Для цього баскетболісти винесли банер у кольорах українського прапора із написом "Stop War". Гравцям було запропоновано також потримати цей банер, але вони відповіли відмовою.

Вболівальники на арені не залишили цей епізод поза увагою: після цієї акції вони обсвистали позицію гравців "Црвени Звезди" і кілька разів повторили цю дію під час матчу. Також упродовж гри вболівальники скандували "Слава Україні", а на трибунах було помічено українські прапори.

[ + – ] Акція на підтримку України на матчі Євроліги "Жальгіріс" — "Црвена Звезда"

Як повідомляє Sport.ua, після матчу один із гравців сербської команди заявив, що їм заборонили торкатися цього банера. Водночас головний тренер "Црвени Звезди" на післяматчевій пресконференції лаконічно зазначив, що це питання "не в його компетенції".

Зазначимо, що матч завершився перемогою литовської команди із рахунком 103:98. Для визначення переможця суперникам не вистачило основного часу (4 чверті по 10 хвилин), а у додатковій п'ятихвилинці успішнішими були баскетболісти "Жальгіріса".

Раніше Фокус повідомляв, що у Росії перервали трансляцію матчу чемпіонату Німеччини з футболу через банери Stand with Ukraine та Stop War, які потрапили у пряму трансляцію на телеканалі "Матч ТВ". Коментатор матчу "Боруссія" (Дортмунд) — РБ "Лейпциг" на 13-й хвилині заявив, що показ матчу буде зупинено "з незалежних від нас причин".

Також ми розповідали, що збірна Італії з баскетболу відмовилася грати матч відбору на чемпіонат світу 2023 проти збірної Росії.