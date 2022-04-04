Сербские баскетболисты отказались держать баннер с надписью "Остановите войну" (видео)

Инцидент произошел перед матчем Евролиги. Литовские болельщики не оценили позицию сербских гостей.

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В литовском городе Каунас состоялся матч регулярного чемпионата Евролиги между местным "Жальгирисом" и сербским клубом "Црвена Звезда".

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Перед началом игры хозяева выступили с инициативой поддержать Украину. Для этого баскетболисты вынесли баннер в цветах украинского флага с надписью "Stop War". Игрокам гостей было предложено также подержать этот баннер, но они ответили отказом.

Болельщики на арене не оставили этот эпизод без внимания: после этой акции они освистали позицию игроков "Црвены Звезды" и несколько раз повторили это действие во время матча. Также в течение игры болельщики скандировали "Слава Украине", а на трибунах были замечены украинские флаги.

[ + – ] Акция в поддержку Украины на матче Евролиги "Жальгирис" - "Црвена Звезда"

Как сообщает Sport.ua, после матча один из игроков сербской команды заявил, что им запретили касаться этого баннера. В то же время, главный тренер "Црвены Звезды" на послематчевой пресс-конференции лаконично отметил, что этот вопрос "не в его компетенции".

Отметим, что матч завершился победой литовской команды со счетом 103:98. Для определения победителя соперникам не хватило основного времени (4 четверти по 10 минут), а в дополнительной пятиминутке успешнее были баскетболисты "Жальгириса".

Ранее Фокус сообщал, что в России прервали трансляцию матча чемпионата Германии по футболу из-за баннеров Stand with Ukraine и Stop War, которые попали в прямую трансляцию на телеканале "Матч ТВ". Комментатор матча "Боруссия" (Дортмунд) — РБ "Лейпциг" на 13-й минуте заявил, что показ матч будет остановлен "по независящим от нас причинам".

Также мы рассказывали, что сборная Италии по баскетболу отказалась играть матч отбора на чемпионат мира 2023 года против сборной России.