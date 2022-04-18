Сербия дорого заплатит за отказ вводить санкции против России, — Вучич

Новые контракты будут учитывать общее подорожание нефти, что скажется на весь энергетический сектор страны, поскольку цены на нефть и газ в Сербии взаимосвязаны.

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия вынуждена заплатить дорогую цену за отказ присоединиться к антироссийским санкциям. Речь идет о серьезном ударе по энергетическому сектору страны, где нефтяная инфраструктура принадлежит государству и российской компании "Газпром нефть". Об этом сообщает издание Glas Srpske.

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Сербия отказалась вводить экономические санкции против России, поскольку президент Вучич считает любые санкции аморальными и бессмысленными. Кроме того, Россия всегда оказывала Сербии поддержку в вопросах территориальной целостности и в защите национальных интересов. Однако такая принципиальная позиция со стороны Сербии может дорого обойтись стране.

"Это стоит нам всего, нам дорого стоит то, что мы не ввели санкции. Больше, чем вы думаете. А если бы мы ввели их, то это стоило бы нам нашего принципа, потому что мы знаем, что это аморально и не приносит результатов", — сказал Вучич.

Вучич пояснил, что новые контракты на российские энергоносители отнюдь не будут для Сербии бесплатными, или такими, как это было до недавнего времени. В связи с общим подорожанием нефти существует угроза инфляции, поскольку, например, производители сельскохозяйственной продукции включают в себестоимость и цену на топливо. Кроме того, цены на нефть и газ в Сербии взаимосвязаны.

"Если бы у нас была только нефтяная формула, сейчас, когда нефть подорожала, мы бы платили от 450 до 619 долларов за 1000 кубометров газа. Все это влияет на цену и количество газа", — сказал Вучич.

Президент Сербии также уточнил, что санкции против энергосектора бьют не столько по интересам России и Евросоюза, сколько по Сербии, потому что крупнейшая в регионе компания по добыче и переработке нефти "Нефтяная индустрия Сербии" (НИС) на 65,15% принадлежит российской "Газпром нефти".

Но при всем этом Вучич не теряет оптимизма и считает, что в Сербии "дела обстоят лучше", чем в остальных европейских странах.

"Мы не живем вне мира. У нас дела обстоят лучше, чем у других, мы никому не отключали отопление, мы никому не говорили, что не будет газа, бензина, сахара, пшеницы, кукурузы, но цены на пшеницу и кукурузу не нормальные", — отметил сербский президент.

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