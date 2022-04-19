Греция арестовала нефтяной танкер России, согласно санкциям ЕС

ЕС закрыл порты своих стран для российских судов. Однако сообщается, что арестовано только судно, а не сама нефть, которую танкер перевозил.

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Власти Греции арестовали российский танкер c сырой нефтью "Пегас", находившийся у южного побережья острова Эвия. В Министерстве судоходства и островной политики страны подтвердили эту информацию. Об этом сообщает CNN.

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Танкер "Пегас" шел под российским флагом с 19 моряками на борту. 15 апреля недалеко от порта города Каристос он был арестован, в соответствии с новыми санкциями Евросоюза в отношении России.

Сообщается, что арестовано только судно, а не сама нефть, которую танкер перевозил.

В рамках нового пакета санкций против РФ, о которых было объявлено в начале месяца, ЕС потребовал закрытия портов своих стран для российских судов. Исключения могут быть сделаны для кораблей, которые везут энергоносители, пищевые продукты и гуманитарную помощь.

Ранее Фокус разбирался в том, чем Украине может помочь нефтяное и газовое эмбарго в отношении РФ со стороны Евросоюза. ЕС рассматривает возможность отказа от российских нефти и газа. Ряд европейских стран уже готов к такому шагу. Однако сообщается, что на введение полного эмбарго уйдет до нескольких лет.