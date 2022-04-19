Греція заарештувала нафтовий танкер Росії, згідно з санкціями ЄС

ЄС закрив порти своїх країн для російських кораблів. Проте повідомляється, що заарештоване лише судно, а не сама нафта, яку танкер перевозив.

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Влада Греції заарештувала російський танкер із сирою нафтою "Пегас", що перебував біля південного узбережжя острова Евбея. У Міністерстві судноплавства й острівної політики країни підтвердили цю інформацію. Про це повідомляє CNN.

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Танкер "Пегас" ішов під російським прапором із 19 моряками на борту. 15 квітня неподалік порту міста Карістос його було заарештовано, відповідно до нових санкцій Євросоюзу щодо Росії.

Повідомляється, що заарештовано лише судно, а не сама нафта, яку танкер перевозив.

У межах нового пакету санкцій проти РФ, про які було оголошено на початку місяця, ЄС вимагав закриття портів своїх країн для російських суден. Винятки можуть бути зроблені для кораблів, які везуть енергоносії, харчові продукти та гуманітарну допомогу.

Раніше Фокус розбирався в тому, чим Україні може допомогти нафтове та газове ембарго щодо РФ із боку Євросоюзу. ЄС розглядає можливість відмови від російських нафти та газу. Низка європейських країн уже готова до такого кроку. Однак повідомляється, що на введення повного ембарго піде кілька років.