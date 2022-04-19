"Современная форма рабства": украинские работники бегут с ферм в Британии

Одна из бывших работниц фермы рассказала британским журналистам, что после побега ей и многим украинцам приходится работать нелегально в других местах, а вернуться в Украину они не могут из-за войны.

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Украинские сезонные рабочие бегут с ферм в Великобритании из-за условий "современного рабства". Теперь сотням украинцев приходится работать нелегально в других местах, потому что они не могут вернуться домой из-за войны в Украине. Британское издание "The Guardion" пообщалось с одной из бывших работниц британской фермы, которая рассказала об адских условиях труда.

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Девушка рассказала, что она и ее парень работали на вишневой ферме, где им не разрешали надевать перчатки, из-за чего руки кровоточили, а кожа начинала шелушиться. Рабочие одной фермы устроили акцию протеста против плохих условий труда и были наказаны — их отстранили от работы на неделю.

"Они ставят недостижимые цели. Угрозами и унижениями людей заставляли работать не покладая рук, сдирая кожу на руках и ногах до крови. Если человек падал со стремянки, его отправляли в кемпинг, чтобы он выздоровел самостоятельно, или люди летели домой". — рассказала украинка.

По ее словам, из лагеря, где жили работники фермы, сбежали почти все, включая ее и ее партнера, после чего работали нелегально в других местах. Она добавила, что никому нет дела до сезонных рабочих. Теперь она незаконно работает уборщицей, а ее парень — на стройке.

"Мы столкнулись со многими, многими другими украинцами, которые, как и мы, сбежали с ферм, не могут вернуться в Украину и поэтому вынуждены работать здесь нелегально", — сообщила девушка.

Украинцы составляли наибольшую долю сезонных работников в Великобритании. 19 920 Из 29 631 виз, выданных по схеме сезонной работы T5 в 2021 году, получили украинские граждане.

Рабочие британских ферм не имеют права на две основные государственные схемы поддержки украинских беженцев – семейную схему и схему спонсорства сообщества. С 3 мая украинцы смогут подавать заявку, чтобы оставаться в Британии в течение трех лет и получить рабочие визы. Однако функция будет не доступна для на тех, кто не работал на фермах на момент подачи заявления, срок действия визы которых истек 31 декабря 2021 года или ранее.

Те украинцы, чьи визы истекли 1 января 2022 года или позже, могут подать заявку на новую схему продления визы, даже если они покинули ферму.

Политический менеджер Шотландского совета по делам беженцев Грэм О'Нил призвал министра внутренних дел предоставить сезонным рабочим право оставаться в Великобритании и доставить сюда членов семьи в безопасное место.

"Ужасно, что сотни украинцев здесь, до смерти обеспокоенные семьей, друзьями и военными преступлениями дома, теперь оказались в нищете, их сезонные визы истекли из-за того, что они бежать от условий на фермах", — заявил он.

Представитель британского правительства заявил, что украинцы с сезонными визами смогут подать заявление для получения разрешения на 3-х летнее пребывание в стране. Он заявил, что сезонные рабочие в сельскохозяйственном секторе не должны принуждаться к работе в условиях эксплуатации и призвал их обращаться в полицию, чтобы их смогли защитить.

Напомним, 12 апреля Фокус, почему украинские беженцы возвращаются в Украину. Собеседник Павел из Ирпеня, который вернулся домой, рассказал, что был в Польше и пытался найти работу. Однако, по его словам, там ищут только чернорабочих, либо строителей, слесарей и штукатуров.