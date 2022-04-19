"Сучасна форма рабства": українські працівники тікають із ферм у Британії

Одна з колишніх робітниць ферми розповіла британським журналістам, що після втечі їй та багатьом українцям доводиться працювати нелегально в інших місцях, а повернутися до України вони не можуть через війну.

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Українські сезонні робітники тікають із ферм у Великій Британії через умови "сучасного рабства". Наразі сотням українців доводиться працювати нелегально в інших місцях, бо вони не можуть повернутися додому через війну в Україні. Британське видання "The Guardion" поспілкувалося з однією з колишніх робітниць британської ферми, яка розповіла про пекельні умови праці.

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Дівчина розповіла, що вона та її хлопець працювали на вишневій фермі, де їм не дозволяли одягати рукавички, через що руки кровоточили, а шкіра починала лущитись. Робітники однієї ферми влаштували акцію протесту проти поганих умов праці та були покарані: їх відсторонили від роботи на тиждень.

"Вони ставлять недосяжні цілі. Погрозами та приниженнями людей змушували працювати не покладаючи рук, здираючи шкіру на руках і ногах до крові. Якщо людина падала зі драбини, її відправляли в кемпінг, щоб вона одужала самостійно, або люди летіли додому", — розповіла українка.

За її словами, із табору, де жили працівники ферми, втекли майже всі, включаючи її та її партнера, після чого працювали нелегально в інших місцях. Вона додала, що нікому немає справи до сезонних робітників. Тепер вона незаконно працює прибиральницею, а її хлопець на будівництві.

"Ми зіткнулися з багатьма іншими українцями, які, як і ми, втекли з ферм, не можуть повернутися в Україну і тому змушені працювати тут нелегально", — повідомила дівчина.

Українці становили найбільшу частку сезонних працівників у Великій Британії. 19920 З 29631 віз, виданих за схемою сезонної роботи T5 у 2021 році, отримали українські громадяни.

Робітники британських ферм не мають права на дві основні державні схеми підтримки українських біженців — сімейну схему та схему спонсорства спільноти. З 3 травня українці зможуть подавати заявку, щоб залишатися у Британії протягом трьох років та отримати робочі візи. Проте функція буде недоступна для тих, хто не працював на фермах на момент подання заяви, термін дії візи яких закінчився 31 грудня 2021 року або раніше.

Ті українці, чиї візи закінчилися 1 січня 2022 року чи пізніше, можуть подати заявку на нову схему продовження візи, навіть якщо вони залишили ферму.

Політичний менеджер Шотландської ради у справах біженців Грем О'Ніл закликав міністра внутрішніх справ надати сезонним робітникам право залишатися у Великій Британії та доставити сюди членів сім'ї у безпечне місце.

"Жахливо, що сотні українців тут, до смерті занепокоєні сім'єю, друзями та воєнними злочинами вдома, тепер опинилися у злиднях, їх сезонні візи закінчилися через те, що вони тікають від умов на фермах", — заявив він.

Представник британського уряду заявив, що українці із сезонними візами зможуть подати заяву для отримання дозволу на 3-річне перебування в країні. Він заявив, що сезонні робітники у сільськогосподарському секторі не повинні примушуватися до роботи в умовах експлуатації та закликав їх звертатися до поліції, щоб їх змогли захистити.

Нагадаємо, 12 квітня Фокус, чому українські біженці повертаються до України. Співрозмовник Павло з Ірпеня, який повернувся додому, розповів, що був у Польщі та намагався знайти роботу. Проте, за його словами, там шукають лише чорноробів, або будівельників, слюсарів та штукатурів.