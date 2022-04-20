"Ни одна свинья не заслуживает такого": в Баварии "депутинизировали" дикого кабана

Около 2700 человек предложили свои варианты новой клички для животного, и в итоге было отобрано пять вариантов, а затем объявлен победитель.

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В парке дикой природы Мехльмейзель (Mehlmeisel) в Баварии после российского вторжения в Украину дикого кабана, названного еще маленьким три года назад в честь президента РФ Владимира Путина из-за российской родословной животного, переназвали, причем к выбору нового имени подошли со всей немецкой серьезностью, сообщается на странице парка в Facebook.

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За то время, что кабан живет в Баварии, он вырос в самца весом почти 200 кг и стал одним из самых известных обитателей парка.

Однако последние события в Украине и те зверства, что творят там войска российского президента, заставили сотрудников Mehlmeisel задуматься о том, чтобы дать кабану другое имя, поскольку "ни одна свинья не заслуживает имени этого бесчеловечного убл*дка". На странице в соцсети еще 4 марта был объявлен конкурс на новую кличку для животного, а смена имени питомца стала первой за всю многолетнюю историю парка.

[ + – ] Кабан попал в парк дикой природы Mehlmeisel три года назад Фото: Wildpark Mehlmeisel Waldhaus

Уже 1 апреля вниманию пользователей представили пять топ-кличек, выбранных из почти 2700 предложенных вариантов. Среди тех, что не вошли в пятерку, наиболее часто упоминались Кличко, Горбачов, Селенский (советский писатель и журналист), однако эти предложения не были внесены в список, чтобы избежать дальнейшей заполитизированности имени.

В итоге сотрудники парка отобрали имена Игорь (русское имя, намекающее на русские корни животного), Фредерик, Мир, Густл (популярное баварское имя) и Эбергофер (имя полицейского из популярной серии баварских книг).

По итогам голосования, победителем стало имя Эбергофер. За него отдали 1198 голосов. На втором месте Густл с 1013 голосами, на третьем – Мир, собравший 308 "за".

Новое имя кабан получил 19 апреля. "Новокрещенному" Эбергоферу в качестве праздничного угощения преподнесли вкусности.

Отметим, что парк не просто "избавился" от Путина, но и оказывает поддержку украинским беженцам. Администрация организовала бесплатный вход для наших сограждан, спасавшихся от войны, а также предоставила им по пачке корма для животных, чтобы они могли во время посещения парка покормить питомцев..

Напомним, в зоопарке Миннесоты (США) скончался 12-летний амурский тигр по кличке Путин.