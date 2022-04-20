"Жодна свиня не заслуговує на таке": у Баварії "депутінізували" дикого кабана

Майже 2 700 людей запропонували свої варіанти нового прізвиська для тварини, і зрештою було відібрано п'ять варіантів, а потім оголошено переможця.

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У парку дикої природи Мехльмейзель (Mehlmeisel) у Баварії після російського вторгнення в Україну дикого кабана, названого ще маленьким три роки тому на честь президента РФ Володимира Путіна через російський родовід тварини, переназвали, причому до вибору нового імені підійшли з усією німецькою серйозністю, повідомляється на сторінці парку у Facebook.

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За той час, що кабан живе в Баварії, він виріс у самця вагою майже 200 кг і став одним із найвідоміших мешканців парку.

Проте останні події в Україні й ті звірства, що творять там війська російського президента, змусили співробітників Mehlmeisel задуматися про те, щоб дати кабану інше ім'я, оскільки "жодна свиня не заслуговує на ім'я цього нелюдського вир*дка". На сторінці в соцмережі ще 4 березня було оголошено конкурс на нове прізвисько для тварини, а зміна імені вихованця стала першою за всю багаторічну історію парку.

[ + – ] Кабан потрапив у парк дикої природи Mehlmeisel три роки тому Фото: Wildpark Mehlmeisel Waldhaus

Уже 1 квітня до уваги користувачів представили п'ятірку кращих прізвиськ, обраних із майже 2 700 запропонованих варіантів. Серед тих, що не увійшли до п'ятірки, найчастіше згадувалися Кличко, Горбачов, Селенський (радянський письменник і журналіст), проте ці пропозиції не були внесені до списку, щоб уникнути подальшої заполітизованості імені.

Зрештою співробітники парку відібрали імена Ігор (російське ім'я, що натякає на російське коріння тварини), Фредерік, Мир, Густл (популярне баварське ім'я) та Ебергофер (ім'я поліцейського з популярної серії баварських книг).

За підсумками голосування переможцем стало ім'я Ебергофер. За нього віддали 1 198 голосів. На другому місці Густл із 1 013 голосами, на третьому — Мир, який зібрав 308 "за".

Нове ім'я кабан одержав 19 квітня. "Новохрещеному" Ебергоферу як святкове частування піднесли смаколики.

Зазначимо, що парк не просто "позбувся" Путіна, а й надає підтримку українським біженцям. Адміністрація організувала безкоштовний вхід для наших співгромадян, які рятувалися від війни, а також надала їм по пачці корму для тварин, щоб вони могли під час відвідин парку нагодувати вихованців.

Нагадаємо, в зоопарку Міннесоти (США) помер 12-річний амурський тигр на прізвисько Путін.