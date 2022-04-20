В Бельгии нашли украденные нацистским солдатом часы спустя 80 лет (фото)

Изготовленные в 1910 году часы были возвращены семье производителя в Нидерландах. Примечательно, что они все еще работают.

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Спустя почти 80 лет на ферме в Бельгии нашли украденные нацистским солдатом часы во времена Второй мировой войны. Они были потерянные на кукурузном поле и позже спрятанные на ферме в Бельгии. Находку вернули внукам создателя часов, они все еще работают. Об этом сообщает издание The New York Times.

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Карманные часы изготовил Альфред Оверстрейд в 1910 году, он был евреем из голландского города Роттердам. Создатель сделал его в подарок своему брату Луи. На задней крышке часов есть надпись, которая включает имя Оверстрейда, место и время их изготовления, а также то, кому они были предназначены.

По словам голландского историка, специализирующегося на еврейской истории Роба Снайдерса, в 1942 году Луис Оверстрейд был арестован нацистами, и часы, вероятно, взял немецкий солдат.

Для внука часовщика Ричарда ван Амейдена возвращение часов его деда было воодушевлением, но также и огорчением.

"Когда я смотрю на часы, они меня трогают отчасти потому, что сейчас тоже идет война", — сказал ван Амейден, имея в виду вторжение России в Украину.

Как часы попали из Голландии в Бельгию

Как часы попали из Роттердама в Бельгию точно не известно, но историк Снайдерс реконструировал путь. По его словам, во время войны люди по всей территории Бельгии и Нидерландов были вынуждены размещать у себя нацистских солдат. Бельгийский фермер Гюстав Янссенс приютил трех немецких военных и заставил их использовать соседнее кукурузное поле в качестве туалета. По словам Снайдерса, вероятно, часы выпали из кармана одного из солдат в полевых условиях. Когда фермер нашел часы, он, вероятно, решил, что их украл нацист, однако он не вернул их, а спрятал.

Недавно ферма в Бельгии была продана, и члены семьи Гюстава Янссенса осмотрели имущество и случайно наткнулись на часы.

Передача найденных часов владельцам

Внук фермера Питер Янссенс отправил электронное письмо Робу Снайдерсу, пытаясь найти его первоначального владельца. Историк опубликовал подробности в социальных сетях и в течение суток получил информацию, что у часовщика есть дочь, пережившая войну и имеющая троих детей. Он устроил встречу между потомками, во время которой часы были официально возвращены.

"Были слезы, я их видел", — сказал внук бельгийского фермера Питер Снайдерс.

Напомним, 20 апреля Фокус писал, что в подвале Мариуполя погибла 91-летняя женщина, которая пережила Холокост. Пожилой женщине пришлось "переехать" в подвал в Мариуполе из-за регулярных обстрелов и бомбежек российской армии.