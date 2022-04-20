У Бельгії знайшли вкрадений нацистським солдатом годинник через 80 років (фото)

Виготовлений у 1910 році годинник поверненули сім'ї виробника в Нідерландах. Цікаво, що він все ще працює.

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Через майже 80 років на фермі в Бельгії знайшли викрадений нацистським солдатом годинник часів Другої світової війни. Його втратили на кукурудзяному полі та пізніше заховали на фермі в Бельгії. Знахідку повернули онукам творця годинника, він все ще працює. Про це повідомляє видання The New York Times.

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Кишеньковий годинник виготовив Альфред Оверстрейд у 1910 році, він був євреєм із голландського міста Роттердам. Творець зробив його у подарунок своєму братові Луї. На задній кришці годинника є напис, який включає ім'я Оверстрейда, місце та час виготовлення, а також те, кому годинник був призначений.

За словами голландського історика, що спеціалізується на єврейській історії Роба Снайдерса, у 1942 році Луїса Оверстрейда заарештували нацисти, і годинник, ймовірно, взяв німецький солдат.

Для онука годинникара Річарда ван Амейдена повернення годинника його діда було натхненням, але також і засмученням.

"Коли я дивлюсь на годинник, він мене чіпає частково тому, що зараз теж йде війна", — сказав ван Амейден, маючи на увазі вторгнення Росії в Україну.

Як годинник потрапив з Голландії до Бельгії

Як годинник потрапив із Роттердама до Бельгії точно не відомо, але історик Снайдерс реконструював шлях. За його словами, під час війни люди на всій території Бельгії та Нідерландів були змушені розміщувати у себе нацистських солдатів. Бельгійський фермер Гюстав Янссенс дав притулок трьох німецьких військових і змусив їх використовувати сусіднє кукурудзяне поле як туалет. За словами Снайдерса, ймовірно, годинник випав з кишені одного з солдатів у польових умовах. Коли фермер знайшов годинник, він, ймовірно, вирішив, що його вкрав нацист, проте він не повернув його, а сховав.

Нещодавно ферму в Бельгії було продано, і члени родини Гюстава Янссенса оглянули майно і випадково натрапили на годинник.

Передача знайденого годинника власникам

Онук фермера Пітер Янссенс надіслав електронного листа Робу Снайдерсу, намагаючись знайти його первісного власника. Історик опублікував подробиці в соціальних мережах і протягом доби отримав інформацію, що годинникар має дочку, яка пережила війну і має трьох дітей. Він влаштував зустріч між нащадками, під час якої годинник офіційно повернули.

"Були сльози, я їх бачив", — сказав онук бельгійського фермера Пітер Снайдерс.

Нагадаємо, 20 квітня Фокус писав, що у підвалі Маріуполя загинула 91-річна жінка, яка пережила Голокост. Літній жінці довелося "переїхати" до підвалу в Маріуполі через регулярні обстріли і бомбардування російської армії.