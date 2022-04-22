Молдова заполнила опросник для вступления в Евросоюз (видео)
Заполнение анкеты является частью процедуры получения статуса страны-кандидата на членство в ЕС.
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Сегодня в холле Президентуры Республики Молдова проходит торжественная церемония передачи заполненной анкеты для присоединения страны к Европейскому союзу. Об этом сообщается на сайте администрации президента Молдовы.
Как пишет издание NewsMaker, президент Майя Санду уже передала опросник главе Делегации ЕС в Молдове Янису Мажейксу.
"Вступление в ЕС — это национальный проект Молдовы, проект нынешнего поколения, свет в конце тоннеля, который нам всем так нужен", — цитирует президента издание.
В своем Twitter-аккаунте Санду сообщила, что власти Молдовы готовы выполнить свою часть работы быстро и усердно для того, чтобы "дать стране шанс на лучшее, безопасное и процветающее будущее".
Анкету власти Молдовы заполнили всего за 11 дней. По мнению Мажейкса, это доказывает "стремление молдавских властей и всего молдавского народа сделать все возможное, чтобы как можно скорее присоединиться к европейской семье".
Молдова, как и Грузия, получила опросник для вступления в ЕС 11 апреля.
Аналогичную анкету Владимир Зеленский получил 8 апреля из рук президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен.
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