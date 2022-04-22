Молдова заповнила опитувальник для вступу до Євросоюзу (відео)

Заповнення анкети є частиною процедури набуття статусу країни-кандидата на членство в ЄС.

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Сьогодні в холі Президентури Республіки Молдова відбувається урочиста церемонія передачі заповненої анкети для приєднання країни до Європейського Союзу. Про це повідомляє сайт адміністрації президентки Молдови.

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Як пише видання NewsMaker, президентка Мая Санду вже передала опитувальник голові Делегації ЄС у Молдові Янісу Мажейксу.

[ + – ] Церемонія передачі опитувальника

"Вступ до ЄС — це національний проєкт Молдови, проєкт нинішнього покоління, світло в кінці тунелю, яке нам усім таке потрібне", — цитує президентку видання.

У своєму Twitter-аккаунті Санду повідомила, що влада Молдови готова виконати свою частину роботи швидко і старанно для того, щоб "дати країні шанс на краще, безпечне та успішне майбутнє".

Анкету влада Молдови заповнила всього за 11 днів. На думку Мажейкса, це доводить "прагнення молдавської влади й всього молдавського народу зробити все можливе, щоб якнайшвидше приєднатися до європейської родини".

[ + – ] Церемонія у Президентурі Республіки Молдова

Молдова, як і Грузія, отримала опитувальник для вступу до ЄС 11 квітня.

Аналогічну анкету Володимир Зеленський отримав 8 квітня із рук президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

Нагадаємо, що російська армія на другому етапі війни намагатиметься захопити Одесу. Контроль півдня України надасть російській армії вихід до Придністров'я, де, за словами заступника командувача Центрального військового округу Рустама Міннекаєва, спостерігають "пригноблення російськомовного населення".