Появилась трещина. В Санкт-Петербурге произошел взрыв в многоэтажке (фото)
По данным жильцов, взрыв произошел в три часа ночи. Из-за сильной взрывной волны выбило лифтовые двери, а также пострадали стоящие у подъезда машины. Силовики при этом разыскивают "неизвестного в балаклаве".
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В российском Санкт-Петербурге прогремел взрыв в девятиэтажном доме. Взрыв произошел на лестничной площадке между 7 и 8 этажами. Были эвакуированы 40 человек. Пострадавших нет. Об этом сообщает "Фонтанка".
В результате взрыва выбило лифтовые двери и окна, появилась трещина в потолке. Обломки разбили машину, которая стояла у подъезда. Сейчас в многоэтажке на Товарищеском проспекте работают экстренные службы. Силовики разыскивают неизвестного в балаклаве.
По данным жильцов, взрыв произошел в три часа ночи. Позже журналисты выяснили, что взорвался фейерверк весом в три килограмма.
Его к дверям квартиры 35-летнего петербуржца подложил неизвестный в балаклаве. По одной из версий, хозяин квартиры ранее получал угрозы от неких "пранкеров", в сообществе которых он ранее состоял.
Мужчина, у дверей которого взорвался фейерверк, пару лет назад жаловался на постоянные "шутки" пранкеров, которые вызывали к квартире то полицию, то МЧС, то сотрудников похоронной службы с венком для отца мужчины. От петербуржца требовали устроиться на работу, дать интервью и разместить флаг пранкеров на стене.
Напомним, ночью 25 апреля в российском городе Брянске, который находится на границе с Украиной, загорелась нефтебаза. По предварительным данным, пострадавших нет. Огонь перекинулся на лес рядом, пожар не могут затушить до сих пор.