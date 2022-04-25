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Появилась трещина. В Санкт-Петербурге произошел взрыв в многоэтажке (фото)

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санкт-петербург, взрыв, взрыв в многоэтажном доме, россия
Фото: ТАСС | Взрыв в многоэтажке РФ

По данным жильцов, взрыв произошел в три часа ночи. Из-за сильной взрывной волны выбило лифтовые двери, а также пострадали стоящие у подъезда машины. Силовики при этом разыскивают "неизвестного в балаклаве".

В российском Санкт-Петербурге прогремел взрыв в девятиэтажном доме. Взрыв произошел на лестничной площадке между 7 и 8 этажами. Были эвакуированы 40 человек. Пострадавших нет. Об этом сообщает "Фонтанка".

В результате взрыва выбило лифтовые двери и окна, появилась трещина в потолке. Обломки разбили машину, которая стояла у подъезда. Сейчас в многоэтажке на Товарищеском проспекте работают экстренные службы. Силовики разыскивают неизвестного в балаклаве.

санкт-петербург, взрыв, взрыв в многоэтажном доме, россия
Выбитые взрывом окна
Фото: Фонтанка
санкт-петербург, взрыв, взрыв в многоэтажном доме, россия
Разбитое обломками авто
Фото: Фонтанка

По данным жильцов, взрыв произошел в три часа ночи. Позже журналисты выяснили, что взорвался фейерверк весом в три килограмма.

Его к дверям квартиры 35-летнего петербуржца подложил неизвестный в балаклаве. По одной из версий, хозяин квартиры ранее получал угрозы от неких "пранкеров", в сообществе которых он ранее состоял.

Мужчина, у дверей которого взорвался фейерверк, пару лет назад жаловался на постоянные "шутки" пранкеров, которые вызывали к квартире то полицию, то МЧС, то сотрудников похоронной службы с венком для отца мужчины. От петербуржца требовали устроиться на работу, дать интервью и разместить флаг пранкеров на стене.

Напомним, ночью 25 апреля в российском городе Брянске, который находится на границе с Украиной, загорелась нефтебаза. По предварительным данным, пострадавших нет. Огонь перекинулся на лес рядом, пожар не могут затушить до сих пор.