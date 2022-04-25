З'явилася тріщина. В Санкт-Петербурзі стався вибух у багатоповерхівці (фото)

За даними мешканців, вибух стався о третій годині ночі. Через сильну вибухову хвилю вибило ліфтові двері, а також постраждали машини, що стояли біля під'їзду. Силовики водночас розшукують "невідомого в балаклаві".

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У російському Санкт-Петербурзі пролунав вибух у дев'ятиповерховому будинку. Вибух стався на сходовому майданчику між 7 та 8 поверхами. Евакуйовано 40 людей. Постраждалих нема. Про це повідомляє "Фонтанка".

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Внаслідок вибуху вибило ліфтові двері та вікна, з'явилася тріщина в стелі. Уламки розбили машину, що стояла біля під'їзду. Нині в багатоповерхівці на Товариському проспекті працюють екстрені служби. Силовики розшукують невідомого в балаклаві.

[ + – ] Вибиті вибухом вікна Фото: Фонтанка [ + – ] Розбите уламками авто Фото: Фонтанка

За даними мешканців, вибух стався о третій годині ночі. Пізніше журналісти з'ясували, що вибухнув феєрверк вагою три кілограми.

Його до дверей квартири 35-річного петербуржця підклав невідомий у балаклаві. За однією з версій, власник квартири раніше отримував погрози від деяких "пранкерів", у спільноті яких він раніше перебував.

Чоловік, біля дверей якого вибухнув феєрверк, кілька років тому скаржився на постійні "жарти" пранкерів, які викликали до квартири поліцію, МНС, співробітників похоронної служби з вінком для батька чоловіка. Від петербуржця вимагали влаштуватись на роботу, дати інтерв'ю та розмістити прапор пранкерів на стіні.

Нагадаємо, вночі, 25 квітня, в російському місті Брянськ, яке знаходиться на кордоні з Україною, спалахнула нафтобаза. За попередніми даними, постраждалих немає. Вогонь перекинувся на ліс поряд, пожежу не можуть загасити й досі.