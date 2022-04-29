Чиновница "Единой России" пришла в платье с надписью "Party" на траурное мероприятие (фото)

В отделении партии "Единая Россия" Белгородской области заявили, что чиновница является дипломированным специалистом в области английского языка, а надпись "party" означает слово "партия".

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Секретарь партии "Единая России" Шебекинского района Белгородской области Галина Шаповалова пришла на траурные мероприятия в платье с блестящей надписью "Party", что в переводе с английского означает "вечеринка". Мероприятие было посвященное 36-й годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС, куда Шаповалова пришла возложить цветы и выступить с речью. Соответсвующее фото было размещено на странице местного отделения партии "Единая Россия" во "Вконтакте".

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На мероприятии 26 апреля Шаповалова поблагодарила "живущих героев, участвовавших в ликвидации последствий техногенной катастрофы". Чиновница в диссонирующем мероприятию наряде также возложила цветы у памятника ликвидаторам аварии.

Фото с нарядом секретаря партии разлетелись по российским новостным и юмористическим telegram-каналам.

После этого в отделении "Единой России" Белгородской области отреагировали на критику наряда чиновницы и заявили, что у Шаповаловой не было никакого злого умысла. Там добавили, что она является дипломированным специалистом в области английского языка, а надпись "party" означает слово "партия".

"Являясь дипломированным специалистом в области иностранных языков, секретарь посчитала, что данная надпись означает слово "партия", поэтому и сделала выбор в пользу этого наряда. Однако, учитывая общественный резонанс, заверила, что в дальнейшем подобная ситуация не повторится", — сказано в сообщении.

Напомним, Фокус писал о том, что российские военны поддались высокой дозе радиации на Чернобыльской АЭС. Теперь их ждет мучительная смерть от лучевой болезни. Также заражены примерно 10 тысяч единиц техники.