Чиновниця "Єдиної Росії" прийшла в сукні з написом "Party" на траурний захід (фото)

У відділенні партії "Єдина Росія" Бєлгородської області заявили, що чиновниця є дипломованою фахівчинею в галузі англійської мови, а напис "party" означає "партія".

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Секретарка партії "Єдина Росія" Шебекінського району Бєлгородської області Галина Шаповалова прийшла на жалобні заходи в сукні з блискучим написом "Party", що в перекладі з англійської означає "вечірка". Захід присвячений 36-м роковинам трагедії на Чорнобильській АЕС, куди Шаповалова прийшла покласти квіти й виступити з промовою. Відповідне фото розміщено на сторінці місцевого осередку партії "Єдина Росія" у "Вконтакте".

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На заході 26 квітня Шаповалова подякувала "героям, які брали участь у ліквідації наслідків техногенної катастрофи". Чиновниця в дисгармонійному заходу вбранні також поклала квіти біля пам'ятника ліквідаторам аварії.

Фото з нарядом секретарки партії розлетілися російськими новинними та гумористичними telegram-каналами.

Після цього у відділенні "Єдиної Росії" Бєлгородської області відреагували на критику наряду чиновниці й заявили, що Шаповалова не мала ніякого злого наміру. Там додали, що вона є дипломованою фахівчинею в галузі англійської мови, а напис "party" означає слово "партія".

"Як дипломований фахівець у галузі іноземних мов, секретар вважала, що цей напис означає слово "партія", тому й зробила вибір на користь цього вбрання. Проте, враховуючи громадський резонанс, запевнила, що надалі така ситуація не повториться", — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, Фокус писав про те, що російські військові піддалися високій дозі радіації на Чорнобильській АЕС. Тепер на них чекає болісна смерть від променевої хвороби. Також заражено приблизно 10 тисяч одиниць техніки.