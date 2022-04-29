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Три человека погибли при взрыве на заводе по производству красок в Стамбуле (видео)

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Фото: Anadolu Agency | Взрыв на заводе в Стамбуле

В результате взрыва возник пожар, пламя распространилось на здания рядом и на лес

На заводе по производству красок и лаковых покрытий в Стамбуле прогремел мощный взрыв. Столб черного дыма был виден из других районов города. После взрыва возник пожар. Об этом сообщает Anadolu.

Пламя распространилось на производственные здания, расположенные рядом, на лес, а обломки бетона долетели даже до жилых домов неподалеку.

Момент взрыва в Стамбуле

Известно о трех погибших, девять человек получили ранения. Также травмировался один из спасателей. СМИ сообщили, что работники получили легкие ранения, когда после взрыва начали снимать происходящее на мобильные телефоны — когда начали взрываться бочки с химикатами — в них полетели осколки.

взрыв в стамбуле, взрыв на заводе, стамбул, турция
Фото: Anadolu Agency
взрыв в стамбуле, взрыв на заводе, стамбул, турция
Последствия взрыва в Стамбуле
Фото: Anadolu Agency

Губернатор района Тузла Али Акча сообщил, что пострадавшим была оказана медицинская помощь. Всего взрывом было разрушено три цеха завода, и восстановить их не удастся. Также были повреждены еще две фабрики рядом и два автомобиля.

Причины взрыва неизвестны.