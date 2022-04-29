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Три людини загинули під час вибуху на заводі з виробництва фарб у Стамбулі (відео)

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вибух у стамбулі, вибух на заводі, стамбул, Туреччина
Фото: Anadolu Agency | Вибух на заводі у Стамбулі

Внаслідок вибуху виникла пожежа, полум'я поширилося на будівлі поряд і на ліс

На заводі з виробництва фарб та лакових покриттів у Стамбулі прогримів потужний вибух. Стовп чорного диму було видно з інших районів міста. Після вибуху почалася пожежа. Про це повідомляє Anadolu.

Полум'я поширилося на виробничі будинки, розташовані поруч, на ліс, а уламки бетону долетіли навіть до житлових будинків неподалік.

Момент вибуху у Стамбулі

Відомо про трьох загиблих, дев'ятеро людей отримали поранення. Також травмувався один із рятувальників. ЗМІ повідомили, що працівники отримали легкі поранення, коли після вибуху почали знімати те, що відбувається на мобільні телефони, коли почали вибухати бочки з хімікатами, в них полетіли уламки.

вибух у стамбулі, вибух на заводі, стамбул, Туреччина
Фото: Anadolu Agency
вибух у стамбулі, вибух на заводі, стамбул, Туреччина
Наслідки вибуху у Стамбулі
Фото: Anadolu Agency

Губернатор району Тузла Алі Акча повідомив, що постраждалим надано медичну допомогу. Усього вибух зруйнував три цехи заводу, і відновити їх не вдасться. Також пошкоджено ще дві фабрики поряд і два автомобілі.

Причини вибуху невідомі.