В Курской области возле границы с Украиной обрушился железнодорожный мост (видео)

Местные власти подтвердили, что ЧП на стратегическом объекте произошло в результате диверсии.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В воскресенье, 1 мая, на территории Курской области произошло обрушение железнодорожного моста. Об этом проинформировал губернатор граничащего с Украиной российского региона Роман Старовойт.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

По его словам, обрушение конструкций железнодорожного моста на 67-м километре ж/д сообщения Суджа-Сосновый Бор произошло в 11:20 по местному времени.

Старовойт сообщил, что на месте ЧП работают правоохранители и сотрудники МЧС, которые выясняют обстоятельства инцидента на стратегическом объекте. Губернатор Курской области также заявил, что железнодорожное сообщение использовалось для передвижения товарных составов.

"Пострадавших нет. Жизни и здоровью граждан ничто не угрожает", — добавил Старовойт в своей публикации.

Через несколько часов губернатор Курской области обнародовал новые подробности обрушения железнодорожного моста. По его словам, ЧП на стратегическом объекте было диверсией, из-за чего правоохранители завели уголовное дело.

[ + – ] В Курской области в результате диверсии обрушился железнодорожный мост

"Следственные органы и специалисты силовых ведомств будут разбираться. Более подробную информацию дадим чуть позже", — добавил Старовойт в видеообращении.

Поврежденный железнодорожный мост расположен недалеко от государственной границы Украины.

[ + – ] В Курской области возле границы с Украиной обрушился железнодорожный мост

Напомним, 1 мая в Белгородской области прогремело несколько взрывов. Местные жители утверждали, что слышали серию "хлопков" в районе населенного пункта Томаровка. Позже власти подтвердили, что ЧП произошло на одном из военных объектов Министерства обороны РФ, в результате которого пострадал один человек.

Также сообщалось, что 28 апреля жители Белгородской области слышали серию еще одних взрывов. На этот раз ЧП произошло в населенном пункте Строитель.