У Курській області біля кордону з Україною обвалився залізничний міст (відео)

Місцева влада підтвердила, що НП на стратегічному об'єкті сталося внаслідок диверсії.

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У неділю, 1 травня, на території Курської області стався обвал залізничного мосту. Про це поінформував губернатор російського регіону, який межує з Україною, Роман Старовойт.

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За його словами, обвал конструкцій залізничного мосту на 67-му кілометрі залізничного сполучення Суджа-Сосновий Бір стався об 11:20 за місцевим часом.

Старовойт повідомив, що на місці НП працюють правоохоронці та співробітники МНС, які з'ясовують обставини інциденту на стратегічному об'єкті. Губернатор Курської області також заявив, що залізничне сполучення використовувалося для пересування товарних складів.

"Постраждалих немає. Життю та здоров'ю громадян ніщо не загрожує", — додав Старовойт у своїй публікації.

За кілька годин губернатор Курської області оприлюднив нові подробиці обвалення залізничного мосту. За його словами, НП на стратегічному об'єкті була диверсією, через що правоохоронці порушили кримінальну справу.

[ + – ] У Курській області внаслідок диверсії обвалився залізничний міст

"Слідчі органи та фахівці силових відомств будуть розбиратися. Детальнішу інформацію дамо трохи пізніше", — додав Старовойт у відеозверненні.

Пошкоджений залізничний міст розташований неподалік державного кордону України.

[ + – ] У Курській області біля кордону з Україною обвалився залізничний міст

Нагадаємо, 1 травня у Бєлгородській області прогриміло кілька вибухів. Місцеві жителі стверджували, що чули серію "вибухів" у районі населеного пункту Томарівка. Пізніше влада підтвердила, що НП сталося на одному з військових об'єктів Міністерства оборони РФ, внаслідок якого постраждала одна людина.

Також повідомлялося, що 28 квітня жителі Бєлгородської області чули ще одну серію вибухів. Цього разу НП сталася у населеному пункті Строїтель.