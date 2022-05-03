В Подмосковье пожар охватил крупнейший в регионе складской комплекс (видео)

Пожар произошел на складе издательства "Просвещение". От сотрудников этого издательства в апреле потребовали убрать из школьных учебников любые упоминания Киева и Украины.

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Ночью 3 мая в городском округе Богородский Московской области, где расположен крупнейший комплекс складов, начался пожар в помещениях, которые арендовали издательство "Просвещение" и ООО "Сток Трейдинг". В МЧС РФ сообщили, что площадь пожара составила 33,8 тыс. кв. м.

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Пожар начался на складе с учебниками и другой полиграфией, расположенном на Кудиновском шоссе на территории производственно-складского комплекса общей площадью 112 га. Площадь всех складов составляет 520 тыс. кв. м.

"На момент прибытия пожарных он горел по всей площади", — сказали в МЧС.

Утром пожарные сообщили, что им удалось справиться "с открытым горением".

"Просвещение" — одно из крупнейших и старейших издательств учебной и педагогической литературы в России. В апреле его сотрудникам настоятельно порекомендовали убрать "некорректные" упоминания Украины и Киева изо всех школьных учебников, пишет "Медиазона". "То есть перед нами стоит задача – сделать так, как будто Украины просто нет. Это гораздо хуже, когда в учебнике просто не говорится о какой-то стране. Человек вырастает без базы знаний о какой-то стране, и ему тогда намного проще поверить в то, что ему рассказывают о ней из телевизора", – сказал сотрудник издательства.

Планируется, что в следующем учебном году один из учебников выпустят без фамилии автора на обложке, поскольку он – гражданин Украины.

Напомним, 1 мая в Перми загорелась продукция на пороховом заводе, погибли двое рабочих, еще одного доставили в больницу.

Пермский пороховой завод изготавливает заряды к реактивным системам залпового огня "Град" и "Смерч" и комплексам ПВО.

На этом же заводе производят стартово-разгонные ступени крылатых ракет морского базирования, в том числе стартующих с подводных лодок, противокорабельных систем класса "воздух-поверхность", заряды к системам ближнего боя и артиллерийского выстрела из танков и самоходных установок, сферические пороха для стрелкового оружия (автоматы, пулеметы) и продукцию гражданского назначения (лакокрасочные и отделочные материалы, полиуретаны).