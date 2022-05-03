У Підмосков'ї пожежа охопила найбільший у регіоні складський комплекс (відео)

Пожежа сталася на складі видавництва "Просвещение". Від співробітників цього видавництва у квітні вимагали прибрати зі шкільних підручників будь-які згадки Києва й України.

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Уночі 3 травня в міському окрузі Богородський Московської області, де розташований найбільший комплекс складів, розпочалася пожежа в приміщеннях, які орендували видавництво "Просвещение" й ТОВ "Сток Трейдинг". У МНС РФ повідомили, що площа пожежі склала 33,8 тис. кв. м.

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Пожежа почалася на складі з підручниками й іншою поліграфією, розташованому на Кудинівському шосе на території виробничо-складського комплексу загальною площею 112 га. Площа всіх складів становить 520 тис. кв. м.

"На момент прибуття пожежників він горів по всій площі", — сказали в МНС.

Уранці пожежники повідомили, що їм удалося впоратися "з відкритим горінням".

"Просвещение" — одне з найбільших і найстаріших видавництв навчальної та педагогічної літератури в Росії. У квітні його співробітникам наполегливо порекомендували прибрати "некоректні" згадки України та Києва з усіх шкільних підручників, пише "Медіазона". "Тобто перед нами стоїть завдання — зробити так, начебто України просто немає. Це набагато гірше, коли в підручнику просто не йдеться про якусь країну. Людина виростає без бази знань про якусь країну, і їй тоді набагато простіше повірити те, що йому розповідають про неї з телевізора", — сказав співробітник видавництва.

Планується, що наступного навчального року один із підручників випустять без прізвища автора на обкладинці, оскільки він — громадянин України.

Нагадаємо, 1 травня в Пермі спалахнула продукція на пороховому заводі, загинули двоє робітників, ще одного доправили в лікарню.

Пермський пороховий завод виготовляє заряди до реактивних систем залпового вогню "Град" і "Смерч" і комплексів ППО.

На цьому ж заводі виробляють стартово-розгінні щаблі крилатих ракет морського базування, у тому числі тих, що стартують із підводних човнів, протикорабельних систем класу "повітря-поверхня", заряди до систем ближнього бою й артилерійського пострілу з танків і самохідних установок, сферичні порохи (автомати, кулемети) та продукцію цивільного призначення (лакофарбові й оздоблювальні матеріали, поліуретани).