"Стерилизация, концлагеря": гендиректор "Мосфильма" угрожает противникам войны в Украине (видео)

В ходе пропагандистской телепередачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" Карен Шахназаров заявил, что в России противников символа войны в Украине "не пощадят".

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В Сети бурно обсуждают отрывок из телепрограммы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на "России 1", в котором режиссер Карен Шахназаров пригрозил противникам символа войны "Z" "концлагерями, перевоспитанием и стерилизацией".

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В эфире ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" от 29 апреля на телеканале "Россия 1" режиссер Карен Шахназаров поделился мнением по поводу букв "Z" и "V", которые стали символами войны в Украине. Гендиректор "Мосфильма" отметил, что ему не нравится знак Z, и вместо него он бы предпочел, чтобы на военной технике были изображены красные звезды и флаги.

"Мне "Z" не нравится. Я бы предпочел, чтобы там были красные звезды, на танках. Красные звезды и красные флаги. Я не очень понимаю происхождение этих латинских слов. Тут же очень важна символика", — сказал Шахназаров.

При этом автор классических советских комедий "Мы из джаза" и Зимний вечер в Гаграх" убежден, что противники символики не останутся безнаказанными. По мнению Карена Шахназарова, критикующих "Z" ждут "концлагеря, перевоспитание" и даже "стерилизация".

"Даже противники этой буквы "Z" должны понимать, что если они рассчитывают, что их пощадят. Нет, их не пощадят. Это все по-серьезному уже. В случае чего: концлагеря, перевоспитание, стерилизация" – резюмировал он.

[ + – ] Отрывок из телепрограммы, где Карен Шахназаров угрожает концлагерями

Пользователи Сети довольно резко высказались по поводу предложения Шахназарова.

Ivan Lampov: "Не надо останавливаться — вводите уже смертную казнь, чтобы снять моральную ответственность у тех, кто будет вас казнить после революции".

X Doom: "И вот эти, так сказать, люди, корчат из себя борцов с фашизмом".

[ + – ] Обсуждения речи Шахназарова в Сети. Скрин

Отрывок из передачи стал вирусным 3 мая. Напомним, что в другом вирусном отрывке из той же телепрограммы сам ведущий Владимир Соловьев признался в противоположном: "Мы считаемся исчадиями ада".