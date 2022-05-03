"Стерилізація, концтабори": гендиректор "Мосфільму" погрожує противникам війни в Україні (відео)

Під час пропагандистської телепередачі "Вечір із Володимиром Соловйовим" Карен Шахназаров заявив, що в Росії противників символу війни в Україні "не пошкодують".

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У Мережі бурхливо обговорюють уривок із телепрограми "Вечір із Володимиром Соловйовим" на "Росії 1", у якому режисер Карен Шахназаров пригрозив противникам символу війни "Z" "концтаборами, перевихованням та стерилізацією".

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В ефірі токшоу "Вечір із Володимиром Соловйовим" від 29 квітня на телеканалі "Росія 1" режисер Карен Шахназаров поділився думкою з приводу літер "Z" та "V", які стали символами війни в Україні. Гендиректор "Мосфільму" зазначив, що йому не подобається знак Z, і замість нього він віддав би перевагу, щоб на військовій техніці були зображені червоні зірки та прапори.

"Мені "Z" не подобається. Я хотів би, щоб там були червоні зірки, на танках. Червоні зірки і червоні прапори. Я не дуже розумію походження цих латинських слів. Тут же дуже важлива символіка", — сказав Шахназаров.

При цьому автор класичних радянських комедій "Ми з джазу" та "Зимовий вечір у Гаграх" переконаний, що противники символіки не залишаться безкарними. На думку Карена Шахназарова, на критиків "Z" чекають "концтабори, перевиховання" і навіть "стерилізація".

"Навіть противники цієї літери "Z" повинні розуміти, що якщо вони розраховують, що їх пошкодують. Ні, їх не пошкодують. Це все вже по-серйозному. У разі чого: концтабори, перевиховання, стерилізація", — резюмував він.

[ + – ] Уривок із телепрограми, де Карен Шахназаров погрожує концтаборами

Користувачі Мережі досить різко висловилися щодо пропозиції Шахназарова.

Ivan Lampov: "Не треба зупинятися — вводьте вже смертну кару, щоб зняти моральну відповідальність у тих, хто вас страчуватиме після революції".

X Doom: "І ось ці, так би мовити, люди, корчать із себе борців із фашизмом".

[ + – ] Обговорення промови Шахназарова у Мережі. Скрін

Уривок із передачі став вірусним 3 травня. Нагадаємо, що в іншому вірусному уривку з тієї ж телепрограми сам ведучий Володимир Соловйов зізнався у протилежному: "Ми вважаємося виродками пекла".