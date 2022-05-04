В Москве на репетиции парада победы задымился флаг РФ (видео)

Штурмовики Су-25 отрабатывали выпуск цветного дыма в расцветке российского триколора. Но из одного из них вместо белого пошел серый дым.

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В среду, 4 апреля, в Москве состоялась репетиция авиационной части парада на 9 мая. Собравшиеся зрители могли видеть в небе самолеты производства ВПК РФ. По замыслу организаторов, шесть штурмовиков Су-25 отрабатывали выпуск цветного дыма в расцветке российского триколора. Однако из одного из них вместе белого внезапно пошел серый дым. Об этом сообщает МК.

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"Именно так ежедневно горит техника орков на нашей украинской земле", — прокомментировал инцидент советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Во время репетиции отрабатывались демонстрационные полеты таких самолетов российского ВПК:

стратегические ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160;

истребители МиГ-29, Су-35С, МиГ-31; самолеты пятого поколения Су-57;

дальние бомбардировщики Ту-22М3;

воздушный пункт управления Ил-80.

Ранее Фокус сообщал, что, по данным украинской разведки, вместо Донецка, оккупационная администрация решила провести парад на 9 мая в Мариуполе. В город приехал представитель администрации российского президента Сергей Кириенко, в его ведении будет "торжественная часть".