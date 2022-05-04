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Світ Російсько-українська війна

У Москві на репетиції параду перемоги задимився прапор РФ (відео)

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Репетиція параду до 9 травня в Москві.
Фото: Скриншот | Репетиція параду до 9 травня у Москві

Штурмовики Су-25 відпрацьовували випуск кольорового диму в забарвленні російського триколору. Але з одного з них замість білого пішов сірий дим.

У середу, 4 квітня, у Москві відбулася репетиція авіаційної частини параду на 9 травня. Глядачі, які зібралися, могли бачити в небі літаки виробництва ВПК РФ. За задумом організаторів, шість штурмовиків Су-25 відпрацьовували випуск кольорового диму в забарвленні російського триколору. Проте з одного з них разом білого раптом пішов сірий дим. Про це повідомляє МК.

"Саме так щодня горить техніка орків на нашій українській землі", — прокоментував інцидент радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Під час репетиції відпрацьовувалися демонстраційні польоти таких літаків російського ВПК:

  • стратегічні ракетоносці Ту-95МС та Ту-160;
  • винищувачі МіГ-29, Су-35С, МіГ-31; літаки п'ятого покоління Су-57;
  • дальні бомбардувальники Ту-22М3;
  • повітряний пункт керування Іл-80.

Раніше Фокус повідомляв, що, за даними української розвідки, замість Донецька окупаційна адміністрація вирішила провести парад на 9 травня в Маріуполі. До міста приїхав представник адміністрації російського президента Сергій Кирієнко, у його віданні буде "урочиста частина".