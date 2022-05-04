У Москві на репетиції параду перемоги задимився прапор РФ (відео)

Штурмовики Су-25 відпрацьовували випуск кольорового диму в забарвленні російського триколору. Але з одного з них замість білого пішов сірий дим.

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У середу, 4 квітня, у Москві відбулася репетиція авіаційної частини параду на 9 травня. Глядачі, які зібралися, могли бачити в небі літаки виробництва ВПК РФ. За задумом організаторів, шість штурмовиків Су-25 відпрацьовували випуск кольорового диму в забарвленні російського триколору. Проте з одного з них разом білого раптом пішов сірий дим. Про це повідомляє МК.

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"Саме так щодня горить техніка орків на нашій українській землі", — прокоментував інцидент радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Під час репетиції відпрацьовувалися демонстраційні польоти таких літаків російського ВПК:

стратегічні ракетоносці Ту-95МС та Ту-160;

винищувачі МіГ-29, Су-35С, МіГ-31; літаки п'ятого покоління Су-57;

дальні бомбардувальники Ту-22М3;

повітряний пункт керування Іл-80.

Раніше Фокус повідомляв, що, за даними української розвідки, замість Донецька окупаційна адміністрація вирішила провести парад на 9 травня в Маріуполі. До міста приїхав представник адміністрації російського президента Сергій Кирієнко, у його віданні буде "урочиста частина".