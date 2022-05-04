Великобритания ввела новые санкции против пропагандистов РФ: кто в списке

Под новые ограничения попали медиа-компании ВГТРК и Russia Today, а также ряд банков и ПАО "Камаз".

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Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс объявила о запрете экспорта услуг, включая управленческий консалтинг, бухгалтерский учет и связи с общественностью, в Россию. Новые меры означают, что российские предприятия больше не смогут пользоваться британскими бухгалтерскими, управленческими и PR-услугами мирового класса, на долю которых приходится 10% российского импорта в этих секторах. Соответствующая информация появилась на сайте правительства Великобритании

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Под новые британские санкции попали около 1600 физических и юридических лиц. Самые известные среди них: Всероссийская государственная телерадиокомпания (ВГТРК), Russia Today и Sputnik online. Также ограничения введены в отношении менеджмента "Первого канала", который известен распространением в России дезинформации, оправдывающей незаконное вторжение Путина "специальной военной операцией". Под санкции попали военные корреспонденты, связанные с российскими войсками в Украине:

Евгений Поддубный, военный корреспондент ВГТРК

Александр Коц, военный корреспондент российской газеты "Комсомольская правда".

Дмитрий Стешин, российский журналист, специальный корреспондент "Комсомольской правды".

Кроме этого, социальные сети в Великобритании обязаны заблокировать контент, производимый RT и Sputnik.

Также под санкции попали основатель банка "Открытие" Михаил Задорнов и председатель правления "Совкомбанка" Дмитрий Гусев. Также под санкции попала компания ПАО "Камаз". Не обошлось и без присутствия в санкционном списке представителей военно-политического руководства РФ. На этот раз санкции коснулись советника президента России Максима Орешкина.

"Ведение бизнеса с режимом Путина морально несостоятельно и помогает финансировать военную машину, которая причиняет невыразимые страдания по всей Украине. Прекращение доступа России к британским службам усилит давление на Кремль и в конечном итоге поможет Путину потерпеть неудачу в Украине", — отметила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Напомним, ранее Фокус рассказывал, что Великобритания поставит в Украину беспилотники Malloy T150, способные доставлять груз. Аппараты имеют дальность полета 70 км и могут нести до 68 кг оборудования. Их производит британская компания Malloy Aeronautics.