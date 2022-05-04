Великобританія запровадила нові санкції проти пропагандистів РФ: хто у списку

Під нові обмеження потрапили медіакомпанії ВДТРК та Russia Today, а також низка банків та ВАТ "КАМАЗ".

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Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс оголосила про заборону експорту послуг, включаючи управлінський консалтинг, бухгалтерський облік та зв'язки з громадськістю, в Росію. Нові заходи означають, що російські підприємства більше не зможуть користуватися британськими бухгалтерськими, управлінськими та PR-послугами світового класу, яких припадає на частку 10% російського імпорту в цих секторах. Відповідна інформація з'явилася на сайті уряду Великої Британії.

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Під нові британські санкції потрапили близько 1600 фізичних та юридичних осіб. Найвідоміші серед них: Всеросійська державна телерадіокомпанія (ВДТРК), Russia Today та Sputnik online. Також обмеження запроваджено щодо менеджменту "Першого каналу", який відомий поширенням у Росії дезінформації, яка виправдовує незаконне вторгнення Путіна "спеціальною військовою операцією". Під санкції потрапили військові кореспонденти, пов'язані із російськими військами в Україні:

Євген Поддубний, військовий кореспондент ВДТРК.

Олександр Коц, військовий кореспондент газети "Комсомольська правда".

Дмитро Стєшин, російський журналіст, спеціальний кореспондент "Комсомольської правди".

Крім цього, соціальні мережі у Великій Британії зобов'язані заблокувати контент, що виробляють RT і Sputnik.

Також під санкції потрапили засновник банку "Відкриття" Михайло Задорнов та голова правління "Радкомбанку" Дмитро Гусєв. А ще компанія ВАТ "КАМАЗ". Не обійшлося і без присутності у списку санкцій представників військово-політичного керівництва РФ. Цього разу санкції зачепили радника президента Росії Максима Орєшкіна.

"Ведення бізнесу з режимом Путіна морально неспроможне і допомагає фінансувати воєнну машину, яка завдає невимовних страждань по всій Україні. Припинення доступу Росії до британських служб посилить тиск на Кремль і, зрештою, допоможе Путіну зазнати невдачі в Україні", — зазначила міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, що Великобританія поставить в Україну безпілотники Malloy T150, здатні доставляти вантаж. Апарати мають дальність польоту 70 км та можуть нести до 68 кг обладнання. Їх виготовляє британська компанія Malloy Aeronautics.