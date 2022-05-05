Shell официально уходит с нефтегазового проекта "Сахалин-2", – Ермак

В отчетах компании говорится, что из-за выхода из российских проектов в первом квартале были понесены убытки в почти $3,9 млрд.

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Мощный удар по нефтегазовой отрасли из-за войны России против Украины нанесла британско-нидерландская компания Shell, официально объявив о прекращении сотрудничества с "Газпромом" и о выходе из проекта "Сахалин-2" и всех других совместных с Россией проектов. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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"Сахалин-2" является одним из основных источников наполнения бюджета этого региона. Сахалин покидают все иностранные специалисты, которые работали на этот международный энергетический гигант.

В то же время в отчете компании говорится, что по результатам первого квартала из-за выхода из российских проектов были понесены убытки в размере $3,894 млрд.

Из них около $1,6 млрд припадают на общий с РФ проект "Сахалин-2", в котором Shell владеет 27,5% акций. Еще $1,126 млрд припадают на кредитование "Северного потока-2". Другие потери оценили в $858 млн.

Другие экономические санкции

Так же, по его словам Ермака, глава Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что находящиеся под санкциями активы граждан РФ нужно конфисковать и использовать для восстановления Украины.

Британия запретила экспорт услуг в Россию и ввела санкции против пропагандистов страны-агрессора. В расширенный список попали 63 человека, связанных с главными кремлевскими медиа. Им заморозят активы и запретят въезд в Британию.

Санкции применили и в отношении российских проектировщиков чипов, в том числе АО МЦСТ и Байкал Электроникс. Они не могут использовать архитектуру британской ARM и производить чипы на крупнейших производствах – TSMC, UMS и Global Foundries.

"Также продолжается дискуссия в ЕС по поводу шестого пакета санкций. Словакия готова поддержать нефтяное эмбарго, но требует для себя постепенную отсрочку до 2025 года", — сообщает Ермак. .

В ЕС настроены отказаться от российской нефти в течение шести месяцев, но с возможностью исключений для некоторых стран.

Напомним, британско-нидерландская нефтегазовая компания начала выводить персонал из совместных предприятий с российским ПАТ "Газпром".

Десятки работников компании, временно работавших на проекте экспорта сжиженного природного газа "Сахалин-2", уже отозвали в течение выходных и перевели в другие офисы.