Прохожие сняли ограбление ювелирного бутика Chanel в центре Парижа (видео)

Четыре вооруженных человека скрылись с добычей на мотоциклах. Стоимость их "улова" может составлять несколько миллионов евро.

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На Вандомской площади в центре Парижа 5 мая четверо неизвестных ограбили ювелирный бутик Chanel, который специализируется на продаже часов и драгоценностей, сообщает Еuronews.

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Ограбление снял прохожий. На опубликованных им кадрах видно, что вооруженные грабители закрыли лица мотоциклетными шлемами. Действовали они без лишней суеты.

Еuronews отмечает, что расследованием преступление занимается бригада по борьбе с бандитизмом. Точную стоимость похищенных драгоценностей СМИ не называют, однако известно, что сумма ущерба исчисляется миллионами евро.

Ограбления ювелирных магазинов во французской столице происходят достаточно регулярно. Летом 2021 года на Елисейских полях грабители вынесли из бутика Chaumet драгоценности стоимостью 2 млн евро. Однако полиции удалось найти преступников и их добычу. Осенью на Вандомской площади был ограблен бутик Bulgari. Сумма ущерба составила 10 млн евро. Полиция задержала похитителей, которые не захотели добровольно сдаваться и устроили перестрелку.

Напомним, ранее сообщалось, что в штате Нью-Йорк участились ограбления люксовых магазинов, и одно из таких попало на камеры очевидцев. В роскошном торговом центре The Westchester в Уайт-Плейнсе двое высоких темнокожих мужчин на глазах у персонала магазина Louis Vuitton украли несколько сумочек и кошельков.