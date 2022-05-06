Перехожі зняли пограбування ювелірного бутика Chanel у центрі Парижа (відео)

Чотири озброєні людини втекли зі здобиччю на мотоциклах. Вартість їхнього "улову" може становити кілька мільйонів євро.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

На Вандомській площі в центрі Парижа 5 травня четверо невідомих пограбували ювелірний бутик Chanel, який спеціалізується на продажу годинників і коштовностей, повідомляє Еuronews.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Пограбування зняв перехожий. На опублікованих ним кадрах видно, що озброєні грабіжники закрили обличчя мотоциклетними шоломами. Діяли вони без зайвої метушні.

Єuronews зазначає, що розслідуванням злочину займається бригада боротьби з бандитизмом. Точну вартість викрадених коштовностей ЗМІ не називають, проте відомо, що сума збитків скаладає мільйонами євро.

Пограбування ювелірних магазинів у французькій столиці відбувається досить регулярно. Влітку 2021 року на Єлисейських полях грабіжники винесли з бутика Chaumet коштовності вартістю 2 млн євро. Проте поліції вдалося знайти злочинців і їхню здобич. Восени на Вандомській площі було пограбовано бутик Bulgari. Сума збитків становила 10 млн євро. Поліція затримала викрадачів, які не захотіли добровільно здаватися, та вчинили стрілянину.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в штаті Нью-Йорк почастішали пограбування люксових магазинів, і одне з таких потрапило на камери очевидців. У розкішному торговому центрі Westchester у Вайт-Плейнсі двоє високих темношкірих чоловіків на очах у персоналу магазину Louis Vuitton вкрали кілька сумочок і гаманців.