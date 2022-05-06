В Берлине запретят вывешивать возле мемориалов флаги России и Украины на 8 и 9 мая

Кроме запрета на флаги и другую символику, власти столицы ФРГ не разрешат играть военную музыку, выкрикивать лозунги и распевать военные песни.

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На 8 и 9 мая в Берлине заявлено около 50 различных акций, которые так или иначе приурочены к 77-ой годовщине капитуляции нацистской Германии во Второй мировой войне. В связи с этим, власти столицы ФРГ запретили вывешивать российские и украинские флаги возле городских мемориалов в эти выходные с целью предотвратить возможные беспорядки на фоне российско-украинской войны. Об этом сообщает агентство Deutsche Welle.

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"Акт памяти, а также уважение к мемориалам и памятникам должны сохраняться на фоне нынешней агрессивной войны России в Украине. Нельзя допустить, чтобы война вылилась в конфликты или споры в Берлине, выходящие за рамки демократического дискурса", — говорится в заявлении берлинской полиции.

Вполне ожидаемо, что мемориалы в честь погибших во время войны советских солдат, что установлены по всему Берлину, станут местом собраний и митингов для тех, кто выступает осуждает российскую агрессию в Украине и тех, кто поддерживает нынешнюю войну. Также власти города не исключают возможные провокации и столкновения возле этих памятников.

Полиция заявила, что помимо запрета на российские и украинские флаги вблизи таких мест, также запрещено сигналить автомобильным кортежам, играть военную музыку, выкрикивать лозунги, распевать военные песни, которые могут восприниматься как поддержка войны в Украине. Более того, будут пресекаться использования символики российской военной агрессии в Украине, используемой войсками РФ в этой войне, в том числе символ "Z". Также будет запрещена демонстрация любой символики как российской так и украинской, униформы, "георгиевской ленточки" и т.д.

"Мы будем обеспечивать достойное проведение памятных мероприятий у 15 мемориалов и памятников с помощью комплексных правил, призванных предотвратить любую конфронтацию в этих местах", — сказала начальник полиции Берлина Барбара Слоуик.

Правящий бургомистр Берлина Франциска Гиффай убеждена, что в этом году ситуация в столице особенная. Она намерена 8 мая посетить мероприятия по случаю годовщины окончания войны, в большей мере, в знак солидарности с украинской общиной в Берлине.

Ранее сообщалось, что во время парада 9 мая на Красной площади президент РФ Владимир Путин может послать предупреждение западным странам о "конце света". Над Москвой в этот день пролетят стратегический бомбардировщик Ту-160 и командный самолет "судного дня" Ил-80.