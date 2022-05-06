У Берліні заборонять вивішувати біля меморіалів прапори Росії та України на 8 та 9 травня

Окрім заборони на прапори й іншу символіку, влада столиці ФРН не дозволить грати військову музику, викрикувати гасла та співати військові пісні.

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На 8 та 9 травня в Берліні заявлено близько 50 різних акцій, які так чи інакше приурочені до 77-х роковин капітуляції нацистської Німеччини в Другій світовій війні. У зв'язку з цим влада столиці ФРН заборонила вивішувати російські й українські прапори біля міських меморіалів у ці вихідні з метою запобігти можливим заворушенням на тлі російсько-української війни. Про це повідомляє агентство Deutsche Welle.

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"Акт пам'яті, а також повага до меморіалів і пам'ятників мають зберігатися на тлі нинішньої агресивної війни Росії в Україні. Не можна допустити, щоб війна вилилася в конфлікти чи суперечки в Берліні, що виходять за межі демократичного дискурсу", — йдеться в заяві берлінської поліції.

Цілком очікувано, що меморіали на честь загиблих під час війни радянських солдатів, що встановлені по всьому Берліну, стануть місцем зборів і мітингів для тих, хто засуджує російську агресію в Україні та тих, хто підтримує нинішню війну. Також влада міста не виключає можливі провокації та зіткнення біля цих пам'ятників.

Поліція заявила, що, окрім заборони на російські й українські прапори поблизу таких місць, також заборонено сигналити автомобільним кортежам, грати військову музику, вигукувати гасла, співати військові пісні, які можуть сприйматися як підтримка війни в Україні. Крім того, припинятиметься використання символіки російської військової агресії в Україні, яка використовується військами РФ у цій війні, у тому числі символ "Z". Також буде заборонено демонстрацію будь-якої символіки як російської, так і української, уніформи, "георгіївської стрічки" тощо.

"Ми забезпечуватимемо гідне проведення пам'ятних заходів біля 15 меморіалів і пам'ятників за допомогою комплексних правил, покликаних запобігти будь-якій конфронтації в цих місцях", — сказала начальниця поліції Берліна Барбара Словік.

Чинна бургомістерка Берліна Франциска Гіффай переконана, що цього року ситуація в столиці особлива. Вона має намір 8 травня відвідати заходи з нагоди річниці закінчення війни переважно на знак солідарності з українською громадою в Берліні.

Раніше повідомлялося, що під час параду 9 травня на Червоній площі президент РФ Володимир Путін може надіслати попередження західним країнам про "кінець світу". Над Москвою в цей день пролетять стратегічний бомбардувальник Ту-160 та командний літак "судного дня" Іл-80.