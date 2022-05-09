В китайском городе Чжоушань кроваво-красное небо напугало жителей (видео)

Сотрудники Метеорологического бюро города рассказали, что причиной стало преломление и рассеяние света от корабельных огней в порту.

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В китайском городе Чжоушань небо стало кроваво-красного цвета под толстым слоем тумана и успело напугать местных жителей. Горожане начали делиться кадрами непривычного зрелища в сети.

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На опубликованных кадрах видно, что вечернее небо города приобрело необычный ярко-красный цвет, что вызвало удивление жителей. Редкий феномен, который появился в Чжоушане в субботу, 7 мая стал одной из самых популярных тем в китайском аналоге социальной сети Twitter Sina Weibo, собрав более 150 миллионов просмотров по состоянию на вечер воскресенья, передает издание Global Times.

На Douyin, китайской версии TikTok, пользователи назвали красное небо плохим предзнаменованием того, как Китай справляется с пандемией Covid-19, которая возродилась в соседнем городе Шанхае.

Один пользователь объяснил непривычное зрелище в небе знаком, что произойдут несчастные случаи, а другой добавил, что начал запасаться припасами.

Однако сотрудники Метеорологического бюро Чжоушаня успели успокоить их и заявили, что причиной стало преломление и рассеяние света от корабельных огней в порту.

"При хороших погодных условиях большее количество воды в атмосфере образует аэрозоли, которые преломляют и рассеивают свет рыбацких лодок и создают красное небо, видимое публике".

Государственное китайское СМИ CCTV также связалось с местной рыболовецкой компанией, которая подтвердила, что свет исходил из одной из их лодок, и из-за преломления густой покров тумана стал красным.

Напомним, 17 марта Фокус писал, что в Японии произошло землетрясение практически на том же месте, где и аналогичный катаклизм 11 лет назад, который вызвал аварию на АЭС Фукусиме. В результате этого 2 людей погибли, 90 были ранены, а 2 млн. домов остались без света.