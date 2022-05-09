У китайському місті Чжоушань криваво-червоне небо налякало мешканців (відео)

Співробітники Метеорологічного бюро міста розповіли, що причиною стало заломлення та розсіювання світла від корабельних вогнів у порту.

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У китайському місті Чжоушань небо стало криваво-червоного кольору під товстим шаром туману і встигло налякати місцевих жителів. Містяни почали ділитися кадрами незвичного видовища в мережі.

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На опублікованих кадрах видно, що вечірнє небо міста набуло незвичайного яскраво-червоного кольору, що викликало здивування мешканців. Рідкісний феномен, який з'явився в Чжоушані в суботу, 7 травня став однією з найпопулярніших тем у китайському аналогу соціальної мережі Twitter Sina Weibo, зібравши понад 150 мільйонів переглядів станом на вечір неділі, передає видання Global Times.

На Douyin, китайській версії TikTok, користувачі назвали червоне небо поганою ознакою того, як Китай справляється з пандемією Covid-19, яка відродилася в сусідньому місті Шанхаї.

Один користувач пояснив незвичне видовище в небі означає, що відбудуться нещасні випадки, а інший додав, що почав робити запаси.

Проте співробітники Метеорологічного бюро Чжоушаня встигли заспокоїти їх і заявили, що причиною стало заломлення та розсіювання світла від корабельних вогнів у порту.

"За хороших погодних умов більша кількість води в атмосфері утворює аерозолі, які заломлюють і розсіюють світло рибальських човнів і утворюють червоне небо, видиме публіці".

Державне китайське ЗМІ CCTV також зв'язалося з місцевою рибальською компанією, яка підтвердила, що світло виходило з одного з їхніх човнів, і через заломлення густий покрив туману став червоним.

Нагадаємо, 17 березня Фокус писав, що в Японії стався землетрус практично на тому ж місці, де і аналогічний катаклізм 11 років тому, який спричинив аварію на АЕС Фукусімі. Внаслідок цього 2 людей загинули, 90 було поранено, а 2 млн. будинків залишилися без світла.